स्कूल में बच्चियों को गंदे वीडियो दिखा ब्लैकमेल कर अश्लील हरकत, शिक्षक गिरफ्तार

यूपी के गोरखपुर में बेलघाट थाना क्षेत्र के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली तीन नाबालिग छात्राओं के साथ शर्मनाक घटना सामने आई है। चौथी-पांचवीं में पढ़ने वाली बच्चियों को शिक्षक गंदे वीडियो दिखाकर अश्लील हरकत करता था। विरोध पर स्कूल से निकालने की धमकी भी देता था। एक सप्ताह पहले तीनों के परिजनों ने शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद सीओ खजनी ने जांच की और केस दर्ज कर बुधवार को आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया।

बेलघाट क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली तीन छात्राएं एक स्कूल में चौथी-पांचवीं में पढ़ती हैं। आरोप है कि स्कूल का 57 साल का शिक्षक नवल किशोर बच्चियों को पास बुलाकर अश्लील वीडियो व फोटो दिखाता था और उनके साथ आपत्तिजनक हरकत करता था। विरोध पर स्कूल से निकालने की धमकी देता था। तीनों बच्चियों ने एक सप्ताह पहले परिजनों को आपबीती बताई।

परिजनों ने थाने पर शिकायत की, लेकिन पुलिस ने केस तक दर्ज नहीं किया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि बिना केस दर्ज किए ही पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लिया और फिर बाद में छोड़ दिया। इससे छात्राओं में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया। परिजनों ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की तब पुलिस हरकत में आई।

सीओ खजनी शिल्पी ने बुधवार को छात्राओं के बयान दर्ज किए और केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक को दबोच लिया गया। एसपी दक्षिणी, दिनेश कुमार पुरी ने कहा कि मामले में तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्राओं का बयान दर्ज कराने के साथ ही अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

दो यूट्यूबरों पर वसूली का आरोप बेलघाट थाना क्षेत्र के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में गंदे वीडियो दिखाकर अश्लील हरकत करने के मामले में दो यूट्यूबरों ने पीड़ित बच्चियों की आपबीती का वीडियो बना लिया। आरोप है कि इसके बाद दोनों यूट्यूबरों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए आरोपी शिक्षक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।