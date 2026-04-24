बच्चियों से अपराध में सख्त हुई यूपी पुलिस, हफ्ते भर में चार्जशीट फिर सजा

यूपी के गोरखपुर में बच्चियों के साथ हो रहे अपराध में पुलिस ने आरोपितों पर सख्त शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस तरह के हैवानों को गिरफ्तार कर जेल से बाहर न निकलने देने के लिए पुलिस जी तोड़ कोशिश कर रही है।

यूपी के गोरखपुर में बच्चियों के साथ हो रहे अपराध में पुलिस ने आरोपितों पर सख्त शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस तरह के हैवानों को गिरफ्तार कर जेल से बाहर न निकलने देने के लिए पुलिस जी तोड़ कोशिश कर रही है। इसके लिए हफ्ते भर के अंदर चार्जशीट और फिर ट्रायल शुरू करा कर सजा दिलाने का प्रयास कर रही है। पीपीगंज में बच्ची के साथ हैवानियत में 17 दिन में सजा दिलाने के बाद गीडा की बच्ची के साथ हुई घटना में भी पुलिस अपनी रफ्तार बढ़ा दी है।

गीडा थाना क्षेत्र में नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज सात दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामले में आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्य और एफएसएल रिपोर्ट को शामिल कर केस को मजबूत बनाया है। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र इस पूरे प्रकरण की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए हैं।

सिकरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का एक दंपती अपनी नौ वर्षीय बेटी के साथ गीडा क्षेत्र के एक गांव में किराए के कमरे में रहकर मजदूरी करता है। उनके कमरे के ठीक सामने ही पीपीगंज निवासी सत्य प्रकाश पासवान भी किराए पर रहता था, जो मजदूरी करता है। आरोप है कि 15 अप्रैल की शाम को जब दंपति काम पर गए हुए थे और बच्ची घर पर अकेली थी, तभी आरोपी युवक ने उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे में बुला लिया। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का किया। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभारी निरीक्षक गीडा अश्वनी पांडेय ने बताया कि जांच को प्राथमिकता देकर सभी साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने मेडिकल जांच, फॉरेंसिक जांच और एफएसएल रिपोर्ट को केस में शामिल करते हुए सात दिनों के भीतर ही चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी।

72 घंटे में भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है पुलिस मोहद्दीपुर चौकी के इंचार्ज रहे अरविंद सिंह ने महिला की तहरीर पर महज तीन घंटे में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और अगले ही दिन मेडिकल कराने के साथ मजिस्ट्रेट के सामने 164 बयान दर्ज कराने के बाद तीन दिन के अंदर ही चार्जशीट दाखिल की थी। इस दरोगा ने 72 घंटे के भीतर चार्जशीट लगाने का यह कारनामा दूसरी बार किया था। इससे पहले तिवारीपुर थाने में छेड़खानी के तीन आरोपितों को गिरफ्तार तीन दिन के अंदर ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

एसपी नार्थ, ज्ञानेंद्र ने कहा कि बच्चियों के साथ हो रही घटना में आरोपितों को जल्द सजा दिलाने का प्रयास हो रहा है। कम समय में चार्जशीट दाखिल कर ट्रायल शुरू कराना पुलिस का पहला लक्ष्य होता है। उसके बाद गवाही करा कर सजा दिलवाना दूसरा लक्ष्य होता है।