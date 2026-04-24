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बच्चियों से अपराध में सख्त हुई यूपी पुलिस, हफ्ते भर में चार्जशीट फिर सजा

Apr 24, 2026 10:58 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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यूपी के गोरखपुर में बच्चियों के साथ हो रहे अपराध में पुलिस ने आरोपितों पर सख्त शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस तरह के हैवानों को गिरफ्तार कर जेल से बाहर न निकलने देने के लिए पुलिस जी तोड़ कोशिश कर रही है।

बच्चियों से अपराध में सख्त हुई यूपी पुलिस, हफ्ते भर में चार्जशीट फिर सजा

यूपी के गोरखपुर में बच्चियों के साथ हो रहे अपराध में पुलिस ने आरोपितों पर सख्त शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस तरह के हैवानों को गिरफ्तार कर जेल से बाहर न निकलने देने के लिए पुलिस जी तोड़ कोशिश कर रही है। इसके लिए हफ्ते भर के अंदर चार्जशीट और फिर ट्रायल शुरू करा कर सजा दिलाने का प्रयास कर रही है। पीपीगंज में बच्ची के साथ हैवानियत में 17 दिन में सजा दिलाने के बाद गीडा की बच्ची के साथ हुई घटना में भी पुलिस अपनी रफ्तार बढ़ा दी है।

गीडा थाना क्षेत्र में नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज सात दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामले में आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्य और एफएसएल रिपोर्ट को शामिल कर केस को मजबूत बनाया है। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र इस पूरे प्रकरण की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए हैं।

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सिकरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का एक दंपती अपनी नौ वर्षीय बेटी के साथ गीडा क्षेत्र के एक गांव में किराए के कमरे में रहकर मजदूरी करता है। उनके कमरे के ठीक सामने ही पीपीगंज निवासी सत्य प्रकाश पासवान भी किराए पर रहता था, जो मजदूरी करता है। आरोप है कि 15 अप्रैल की शाम को जब दंपति काम पर गए हुए थे और बच्ची घर पर अकेली थी, तभी आरोपी युवक ने उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे में बुला लिया। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का किया। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभारी निरीक्षक गीडा अश्वनी पांडेय ने बताया कि जांच को प्राथमिकता देकर सभी साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने मेडिकल जांच, फॉरेंसिक जांच और एफएसएल रिपोर्ट को केस में शामिल करते हुए सात दिनों के भीतर ही चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी।

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72 घंटे में भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है पुलिस

मोहद्दीपुर चौकी के इंचार्ज रहे अरविंद सिंह ने महिला की तहरीर पर महज तीन घंटे में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और अगले ही दिन मेडिकल कराने के साथ मजिस्ट्रेट के सामने 164 बयान दर्ज कराने के बाद तीन दिन के अंदर ही चार्जशीट दाखिल की थी। इस दरोगा ने 72 घंटे के भीतर चार्जशीट लगाने का यह कारनामा दूसरी बार किया था। इससे पहले तिवारीपुर थाने में छेड़खानी के तीन आरोपितों को गिरफ्तार तीन दिन के अंदर ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

एसपी नार्थ, ज्ञानेंद्र ने कहा कि बच्चियों के साथ हो रही घटना में आरोपितों को जल्द सजा दिलाने का प्रयास हो रहा है। कम समय में चार्जशीट दाखिल कर ट्रायल शुरू कराना पुलिस का पहला लक्ष्य होता है। उसके बाद गवाही करा कर सजा दिलवाना दूसरा लक्ष्य होता है।

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पांच दिन में चार्जशीट 17 दिन में उम्र कैद

पीपीगंज थाना क्षेत्र में छह साल की मासूम बच्ची के साथ 21 फरवरी को दरिंदगी हुई थी। घटना में पीपीगंज पुलिस ने महज पांच दिन में चार्जशीट दाखिल कर कोर्ट में ट्रायल शुरू कर दिया था और कोर्ट ने भी 17 दिन में ही फैसला सुनाया था। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट अशोक कुमार यादव ने इस मामले में आरोपी अशोक निषाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। विवेचक व एसओ पीपीगंज अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में उसकी मां को साक्ष्य मिटाने के आरोप में चार वर्ष की सजा हुई है।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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