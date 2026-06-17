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हुक्का बार की आड़ में चलाया देह व्यापार, गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर यूपी पुलिस का एक्शन

Srishti Kunj प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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गोरखपुर में एक गैंग ने हुक्का बार की आड़ में देह व्यापार संचालित किया। पुलिस अब एक्शन में आ गई है और गैंग के सदस्यों पर कार्रवाई की जा रही है। इनमें से देह व्यापार संचालित कर कमाई से जो संपत्ति अर्जित की गई है पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है।

हुक्का बार की आड़ में चलाया देह व्यापार, गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर यूपी पुलिस का एक्शन

यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए गैंगस्टर की अवैध संपत्तियां जब्त कर ली है। गैंगस्टर ने हुक्का बार की आड़ में देह व्यापार का संचालन किया और फिर इसकी कमाई से संपत्तियां अर्जित की। इस संपत्ति पर अब पुलिस एक्शन ले रही है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने गैंग पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि गोरखपुर शहर में हुक्का बार की आड़ में संचालित देह व्यापार के बड़े नेटवर्क के खुलासे के बाद पुलिस अब गिरोह की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में रामगढ़ताल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित अनिरुद्ध ओझा उर्फ सोखा की करीब 18 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर दी है। पुलिस का दावा है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई थी।

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रामगढ़ताल क्षेत्र में संचालित हुक्का बार और उससे जुड़े देह व्यापार के मामले के खुलासे के दौरान अनिरुद्ध ओझा का नाम सामने आया था। जांच में उसे गिरोह का सक्रिय सदस्य माना गया और बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरोह में शामिल किया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर झंगहा थाना क्षेत्र के जोलहाबारी गांव स्थित उसकी चार कमरों वाली संपत्ति को जब्त कर लिया गया है।

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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरोह के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इससे पहले इस मामले में होटल संचालक की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। अब गिरोह से जुड़े अन्य आरोपितों की चल-अचल संपत्तियों का भी ब्योरा जुटाया जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अनिरुद्ध ओझा पर गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह में शामिल 14 आरोपितों की भूमिका की जांच हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि अन्य सदस्यों की संपत्तियों की जांच जारी है।

पहले भी हुई थी बड़ी कार्रवाई

इस मामले में गुलरिहा पुलिस ने 10 दिसंबर 2025 को रामनयन गुप्ता के साले अभिषेक कुमार और परमानंद गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जांच के दौरान पुलिस ने 4.15 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, फर्जी पहचान पत्र, कूटरचित दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की थी। इसके बाद 6 फरवरी 2026 को रामनयन गुप्ता को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। हालांकि बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया। पुलिस के अनुसार जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रही।

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गैंगस्टर एक्ट में फिर कसा शिकंजा

पुलिस ने 7 जून 2026 को गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस मामले में रामनयन गुप्ता वांछित चल रहा था। मंगलवार को सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों, उनकी संपत्तियों और आर्थिक लेन-देन की भी जांच की जा रही है। ठगी से अर्जित संपत्तियों के संबंध में भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गैंगस्टर अनुराग की छह करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त

गीता वाटिका के पास स्थित फ्लाई इन होटल-2 के मालिक अनुराग सिंह की छह करोड़ की सम्पत्ति पुलिस जब्त करा चुकी है। 10 जनवरी को पुलिस टीम ने उसके होटल और हुक्का बार में छापा मारा था। इस मामले में तीन नाबालिग लड़कियों ने गैंग रेप का केस दर्ज कराया था। 14 लोगों पर 2025 में गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। इसमें गैंग लीडर अनिरुद्ध ओझा बनाया गया, जबकि सदस्य प्रियांशु जायसवाल, अनुराग सिंह, राजन उर्फ वशीम अहमद, विमल विश्वकर्मा, मुस्कान उर्फ माला पासवान, श्रेय शुक्ला, नंदनी उर्फ परी, अजय सिंह, अनुराग त्रिपाठी, संजीत कुमार जायसवाल, आकाश गुप्ता, गौरव कुमार कशौधन का नाम हैं।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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