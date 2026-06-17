हुक्का बार की आड़ में चलाया देह व्यापार, गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर यूपी पुलिस का एक्शन

गोरखपुर में एक गैंग ने हुक्का बार की आड़ में देह व्यापार संचालित किया। पुलिस अब एक्शन में आ गई है और गैंग के सदस्यों पर कार्रवाई की जा रही है। इनमें से देह व्यापार संचालित कर कमाई से जो संपत्ति अर्जित की गई है पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है।

यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए गैंगस्टर की अवैध संपत्तियां जब्त कर ली है। गैंगस्टर ने हुक्का बार की आड़ में देह व्यापार का संचालन किया और फिर इसकी कमाई से संपत्तियां अर्जित की। इस संपत्ति पर अब पुलिस एक्शन ले रही है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने गैंग पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि गोरखपुर शहर में हुक्का बार की आड़ में संचालित देह व्यापार के बड़े नेटवर्क के खुलासे के बाद पुलिस अब गिरोह की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में रामगढ़ताल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित अनिरुद्ध ओझा उर्फ सोखा की करीब 18 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर दी है। पुलिस का दावा है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई थी।

रामगढ़ताल क्षेत्र में संचालित हुक्का बार और उससे जुड़े देह व्यापार के मामले के खुलासे के दौरान अनिरुद्ध ओझा का नाम सामने आया था। जांच में उसे गिरोह का सक्रिय सदस्य माना गया और बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरोह में शामिल किया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर झंगहा थाना क्षेत्र के जोलहाबारी गांव स्थित उसकी चार कमरों वाली संपत्ति को जब्त कर लिया गया है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरोह के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इससे पहले इस मामले में होटल संचालक की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। अब गिरोह से जुड़े अन्य आरोपितों की चल-अचल संपत्तियों का भी ब्योरा जुटाया जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अनिरुद्ध ओझा पर गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह में शामिल 14 आरोपितों की भूमिका की जांच हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि अन्य सदस्यों की संपत्तियों की जांच जारी है।

पहले भी हुई थी बड़ी कार्रवाई इस मामले में गुलरिहा पुलिस ने 10 दिसंबर 2025 को रामनयन गुप्ता के साले अभिषेक कुमार और परमानंद गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जांच के दौरान पुलिस ने 4.15 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, फर्जी पहचान पत्र, कूटरचित दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की थी। इसके बाद 6 फरवरी 2026 को रामनयन गुप्ता को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। हालांकि बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया। पुलिस के अनुसार जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रही।

गैंगस्टर एक्ट में फिर कसा शिकंजा पुलिस ने 7 जून 2026 को गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस मामले में रामनयन गुप्ता वांछित चल रहा था। मंगलवार को सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों, उनकी संपत्तियों और आर्थिक लेन-देन की भी जांच की जा रही है। ठगी से अर्जित संपत्तियों के संबंध में भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।