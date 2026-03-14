Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

फिसलकर हंसिया पर गिरने से कटी युवती की गर्दन, मौत हादसा थी या हत्या में उलझी पुलिस

Mar 14, 2026 08:00 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share

23 वर्षीय एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हंसिया से गर्दन कटने के बाद मौत हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए सीएचसी पिपराइच ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बीआरडी में करीब एक घंटे इलाज के बाद युवती ने दम तोड़ दिया।

फिसलकर हंसिया पर गिरने से कटी युवती की गर्दन, मौत हादसा थी या हत्या में उलझी पुलिस

यूपी के गोरखपुर में एक लड़की की धारदार हथियार पर गिरने से मौत हो गई। इसी के बाद ये लापरवाही है या हत्या इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पिपराइच थाना क्षेत्र के सिहोरिया गांव में 23 वर्षीय एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हंसिया से गर्दन कटने के बाद मौत हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए सीएचसी पिपराइच ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बीआरडी में करीब एक घंटे इलाज के बाद युवती ने दम तोड़ दिया। पुलिस को घटना की सूचना दी गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामले की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचकर पिपराइच पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। युवती की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बेटी फिसल कर हंसिया पर गिर गई थी, जिससे उसकी गर्दन पर सामने की तरफ गहरी चोट लग गई। पुलिस के अनुसार, हादसे समेत सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:डबल मर्डर के बाद बदायूं एसएसपी हटे, छह अन्य आईपीएस के भी तबादले

सिंहोरिया गांव निवासी कमलेश भारती की बेटी नेहा भारती शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे घायल हो गई थीं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दोपहर करीब एक बजे नेहा की मौत हो गई। मां मनोरमा ने तहरीर में बताया कि सुबह वह बेटी के साथ खेत गई थीं। करीब 11 बजे दोनों लौटे। इसी दौरान नेहा फिसलकर गिर गई और जमीन पर रखे हंसिया से उसकी गर्दन कट गई। गर्दन से तेज खून बहने लगा तो तौलिया बांधकर उसे अस्पताल ले जाया गया।

ये भी पढ़ें:डंडों से पीटा, दीवार पर सिर पटककर मारा, मासूम के शरीर पर बेरहमी के मिले 21 निशान

एसपी उत्तरी, ज्ञानेंद्र ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तहरीर में परिजनों ने हादसा बताया है। हादसा समेत सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा की ये हादसा था या मामला हत्या का है।

ये भी पढ़ें:चलती ट्रेन में मेडिकल छात्रा से रेप की कोशिश, साबरमती के फर्स्ट एसी में वारदात

चार भाई-बहनों में दूसरे नम्बर पर थी नेहा

नेहा चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, जबकि दो छोटे भाई हैं। परिवार में पिता कमलेश, मां मनोरमा और दादी हैं। घटना के बाद गांव में हत्या की भी चर्चाएं होती रहीं। हालांकि परिजनों का कहना है कि यह हादसा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। परिवार में कोहराम मचा है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव अंतिम संस्कार के लिए सौंपा जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |