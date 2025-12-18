7 जिलों में वांटेड पशु तस्कर यूपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार, छात्र की हत्या में भी था शामिल

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर में पिपराइच में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक की हत्या में वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश झीनक निषाद को चिलुआताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को सात जिले की पुलिस के अलावा एसटीएफ भी तलाश रही थी।

यूपी के गोरखपुर में पिपराइच में नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक की हत्या में वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश झीनक निषाद को चिलुआताल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को सात जिले की पुलिस के अलावा एसटीएफ भी तलाश रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर चिलुआताल पुलिस ने मंगलवार की देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने 105 ग्राम हेरोइन भी बरामद किया। बताया जा रहा है कि वह हेरोइन की तस्करी के लिए निकला था और पुलिस ने पकड़ लिया।

जंगल धूषण के हसनपुर का मूल निवासी झीनक निषाद पिपराइच थाना क्षेत्र में 15/16 सितंबर की रात हुए चर्चित दीपक हत्याकांड में वांछित चल रहा था। आरोपी पशु तस्करों को रास्ता दिखाने और पुलिस गतिविधियों की जानकारी देने का काम करता था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, चिलुआताल थाना अंतर्गत मजनू चौकी क्षेत्र के मोहरीपुर-सिंहोरवा रोड स्थित अंडरपास के पास मंगलवार देर रात मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। सूचना मिली थी कि एक युवक ट्रांसपोर्ट नगर से बंधे के रास्ते भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर आने वाला है। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से प्लास्टिक के डिब्बे में रखी गई 105 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपये आंकी गई है।

वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि झीनक निषाद पशु तस्करी के नेटवर्क का अहम हिस्सा है, लेकिन इस समय गोरखपुर मंडल की पुलिस पशु तस्करों पर नकेल कस रही है तो वह हेराइन की तस्करी करने लगा था। एसटीएफ ने चार पशु तस्करों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें झीनक निषाद का नाम भी सामने आया था।