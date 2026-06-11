साइबर ठगी के रुपये लाने को बना रहे थे फर्जी क्यूआर बॉक्स, बेचने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार
म्यूल खातों को मर्चेंट खाते में बदलकर क्यूआर बॉक्स बनाने वाले गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने गैंग के तीन सदस्य पकड़े। कुशीनगर का युवक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं, गिरफ्तार लोगों में दो गाेरखपुर के रहने वाले हैं।
साइबर फ्रॉड के लिए खुले म्यूल खातों को मर्चेंट खाते में बदलकर फर्जी तरीके से उसका क्यूआर बॉक्स (ऑनलाइन पेमेंट में प्रयोग होने वाला साउंड बॉक्स) बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए यूपी के गोरखपुर की कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मर्चेंट खाते के लिए क्यूआर बॉक्स को साइबर ठगों को बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। मास्टरमाइंड पहले एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी में क्यूआर कोड का साउंड बॉक्स बेचता था, फिर उसने ही अपने एक साथी की मदद से साइबर ठगी का धंधा चला लिया।
आरोपियों के पास से 40 गत्ते में रखा 1308 क्यूआर डिब्बा, 866 स्कैनर, मोबाइल फोन व पांच सिम बरामद हुए हैं। आरोपियों को कोर्ट से जेल भेजा दिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कुशीनगर जिले के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के बसडिला गुनाकर निवासी संकेत राय पुत्र बृजेंद्र राय, गोरखनाथ थाना क्षेत्र के शहीद अब्दुल्ला नगर निवासी तौहीद आलम , शाहपुर के आवास विकास कॉलोनी निवासी राज सिंह के रूप में हुई।
एसपी सिटी निमिष पाटील व सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि संकेत राय पहले ऑन लाइन पेमेंट कंपनी में काम करता था। क्यूआर कोड का एक बॉक्स बेचने के बदले उसे 140 रुपये कमीशन मिलते थे। उसकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर एक बस्ती के हिमांशु नाम के युवक से हुई और उसने उससे तीन क्यूआर बॉक्स बनवाने की बात कही। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त से संपर्क किया और उसने टेलीग्राम से फर्जी तरीके से पैन कार्ड, आधार कार्ड हासिल करने का तरीका बताया।
उसी की मदद से संकेत साइबर ठगों की संपर्क में आ गया और उनके द्वारा दिए जाने वाले म्यूल एकाउंट में फर्जी पैन व आधार नंबर लगाकर वह क्यूआर बना देता था, जिसकी मदद से साइबर ठगी के रुपयों को लाया जाता था। साइबर ठग उसे बड़ा काम देते थे, जिसके बाद वह उनसे रुपये लेने के साथ ही कंपनी से 2500 रुपये बॉक्स तक कमीशन भी पाने लगा था, लेकिन इसी बीच इसकी भनक पुलिस को लग गई और आरोपी पकड़े गए।
मर्चेंट एकाउंट से बढ़ती थी लिमिट
बचत खाता में एक दिन में एक लाख रुपये से अधिक का टर्नओवर नहीं हो सकता है। इसलिए म्यूल खातों को किसी दुकान का दिखाया जाता था। संकेत को ही कंपनी की ओर से सत्यापन करना रहता था, इस वजह से वह आसानी से म्यूल खाते को किसी दुकान का एकाउंट देखाकर क्यूआर बना देता था। मर्जेंट खाता बनते ही उसकी लिमिट बढ़कर पांच लाख रुपये हो जाती थी।
हिस्ट्रीशीटर के मकान से धंधा
पूरा धंधा कोतवाली थाने के एक हिस्ट्रीशीटर के घर में चल रहा था। मकान में सीसी टीवी कैमरे से लेकर सभी सुरक्षा के मानक लगाए गए थे, ताकि किसी को संदेह भी न होने पाए। हालांकि, अभी तक इसमें हिस्ट्रीशीटर की भूमिका सामने नहीं आई है, उसने यही बताया है कि किराये पर मकान दिया हुआ था।
100 रुपये में फर्जी आईडी
आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह टेलीग्राम फेक आईडी मेकर की मदद से 50 रुपये में फेक नंबर और 100 रुपये में फर्जी आईडी हासिल करते थे। जिस नंबर को खरीदते थे, उस पर आने वाली ओटीपी की जानकारी भी टेलीग्राम से मिल जाती थी। इस पूरे रैकेट के पीछे कई और लोग हैं, जिनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें