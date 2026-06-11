साइबर ठगी के रुपये लाने को बना रहे थे फर्जी क्यूआर बॉक्स, बेचने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

म्यूल खातों को मर्चेंट खाते में बदलकर क्यूआर बॉक्स बनाने वाले गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने गैंग के तीन सदस्य पकड़े। कुशीनगर का युवक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं, गिरफ्तार लोगों में दो गाेरखपुर के रहने वाले हैं।

साइबर फ्रॉड के लिए खुले म्यूल खातों को मर्चेंट खाते में बदलकर फर्जी तरीके से उसका क्यूआर बॉक्स (ऑनलाइन पेमेंट में प्रयोग होने वाला साउंड बॉक्स) बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए यूपी के गोरखपुर की कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मर्चेंट खाते के लिए क्यूआर बॉक्स को साइबर ठगों को बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। मास्टरमाइंड पहले एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी में क्यूआर कोड का साउंड बॉक्स बेचता था, फिर उसने ही अपने एक साथी की मदद से साइबर ठगी का धंधा चला लिया।

आरोपियों के पास से 40 गत्ते में रखा 1308 क्यूआर डिब्बा, 866 स्कैनर, मोबाइल फोन व पांच सिम बरामद हुए हैं। आरोपियों को कोर्ट से जेल भेजा दिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कुशीनगर जिले के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के बसडिला गुनाकर निवासी संकेत राय पुत्र बृजेंद्र राय, गोरखनाथ थाना क्षेत्र के शहीद अब्दुल्ला नगर निवासी तौहीद आलम , शाहपुर के आवास विकास कॉलोनी निवासी राज सिंह के रूप में हुई।

एसपी सिटी निमिष पाटील व सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि संकेत राय पहले ऑन लाइन पेमेंट कंपनी में काम करता था। क्यूआर कोड का एक बॉक्स बेचने के बदले उसे 140 रुपये कमीशन मिलते थे। उसकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर एक बस्ती के हिमांशु नाम के युवक से हुई और उसने उससे तीन क्यूआर बॉक्स बनवाने की बात कही। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त से संपर्क किया और उसने टेलीग्राम से फर्जी तरीके से पैन कार्ड, आधार कार्ड हासिल करने का तरीका बताया।

उसी की मदद से संकेत साइबर ठगों की संपर्क में आ गया और उनके द्वारा दिए जाने वाले म्यूल एकाउंट में फर्जी पैन व आधार नंबर लगाकर वह क्यूआर बना देता था, जिसकी मदद से साइबर ठगी के रुपयों को लाया जाता था। साइबर ठग उसे बड़ा काम देते थे, जिसके बाद वह उनसे रुपये लेने के साथ ही कंपनी से 2500 रुपये बॉक्स तक कमीशन भी पाने लगा था, लेकिन इसी बीच इसकी भनक पुलिस को लग गई और आरोपी पकड़े गए।

मर्चेंट एकाउंट से बढ़ती थी लिमिट बचत खाता में एक दिन में एक लाख रुपये से अधिक का टर्नओवर नहीं हो सकता है। इसलिए म्यूल खातों को किसी दुकान का दिखाया जाता था। संकेत को ही कंपनी की ओर से सत्यापन करना रहता था, इस वजह से वह आसानी से म्यूल खाते को किसी दुकान का एकाउंट देखाकर क्यूआर बना देता था। मर्जेंट खाता बनते ही उसकी लिमिट बढ़कर पांच लाख रुपये हो जाती थी।

हिस्ट्रीशीटर के मकान से धंधा पूरा धंधा कोतवाली थाने के एक हिस्ट्रीशीटर के घर में चल रहा था। मकान में सीसी टीवी कैमरे से लेकर सभी सुरक्षा के मानक लगाए गए थे, ताकि किसी को संदेह भी न होने पाए। हालांकि, अभी तक इसमें हिस्ट्रीशीटर की भूमिका सामने नहीं आई है, उसने यही बताया है कि किराये पर मकान दिया हुआ था।