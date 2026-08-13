बिजली कटौती से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा, उपकेंद्र पर हंगामा कर जेई को बनाया बंधक

गोरखपुर में बिजली कटौती पर लोगों का गुस्सा फूटा। हंगामा कर रहे लोगों ने जेई को बंधक बनाया। एसडीओ व पुलिस मौके पर पहुंची। रात दो बजे तक भी ट्रांसफाॅर्मर नहीं बदला गया था। मोहल्ले के लोग जेई को घेरकर खड़े रहे।

यूपी में गोरखपुर के बिछिया क्षेत्र में उमस भरी गर्मी में आठ घंटे की बिजली कटौती से नाराज उपभोक्ताओं ने बुधवार रात मोहद्दीपुर बिजली उपकेंद्र के अवर अभियंता (जेई) राजाराम मिश्रा को बंधक बना लिया। जेई को बंधक बनाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। उनका कहना था कि जब तक खराब ट्रांसफॉर्मर नहीं बदला जाएगा जेई बंधक रहेंगे। एसडीओ धीरज कुमार भास्कर मौके पर पहुंचे और नया ट्रांसफॉर्मर मंगवाया। रात दो बजे तक ट्रांसफॉर्मर बदलने की प्रक्रिया जारी थी। तब तक करीब 500 घरों में लोग बिजली का इंतजार कर रहे थे।

बिछिया स्थित हनुमान मंदिर के पास दो ट्रांसफॉर्मर लगे थे। आरोप है कि एक को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। बुधवार दिन में 10 बजे के करीब मंदिर के पास लगा ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया। इससे पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। उपभोक्ताओं ने उपकेंद्र पर शिकायत करनी शुरू की। शाम सात बजे बिजली आई तो वोल्टेज काफी कम था। थोड़ी देर बाद आपूर्ति फिर ठप हो गई। इसके बाद उपभोक्ताओं ने फिर उपकेंद्र पर फोन किया तो जेई राजाराम मिश्रा मौके पर पहुंचे।

बिजली कटौती से आक्रोशित लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। अभियंता को बंधक बनाए जाने की सूचना पर एसडीओ और शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों का कहना था कि जब तक ट्रांसफॉर्मर सही नहीं हो जाता तब तक जेई को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद एसडीओ ने रात में दूसरा ट्रांसफॉर्मर मंगवाया। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि बिछिया में जेई को बंधक बनाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया गया।

24 घंटे गुल रही बिजली उपकेंद्र पर किया हंगामा रामजानकी नगर के पार्वती पुरम में 24 घंटे से अधिक देर से बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उपभोक्ताओं ने बुधवार रात राप्तीनगर ओल्ड उपकेंद्र पर हंगामा किया। रामजानकी नगर के पार्वती पुरम में मंगलवार रात लगभग 10:30 के बाद बिजली गुल हो गई। इसके बाद देर रात तक लोगों ने बिजली फाल्ट ठीक होने का इंतजार किया लेकिन सुबह सात बजे बिजली ठीक की गई। कुछ देर की राहत मिलने के बाद ही फिर बिजली गुल हो गई। बार-बार बिजली कटने के बाद लो-वोल्टेज की परेशानी शुरू हो गई।