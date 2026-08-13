बिजली कटौती से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा, उपकेंद्र पर हंगामा कर जेई को बनाया बंधक
गोरखपुर में बिजली कटौती पर लोगों का गुस्सा फूटा। हंगामा कर रहे लोगों ने जेई को बंधक बनाया। एसडीओ व पुलिस मौके पर पहुंची। रात दो बजे तक भी ट्रांसफाॅर्मर नहीं बदला गया था। मोहल्ले के लोग जेई को घेरकर खड़े रहे।
यूपी में गोरखपुर के बिछिया क्षेत्र में उमस भरी गर्मी में आठ घंटे की बिजली कटौती से नाराज उपभोक्ताओं ने बुधवार रात मोहद्दीपुर बिजली उपकेंद्र के अवर अभियंता (जेई) राजाराम मिश्रा को बंधक बना लिया। जेई को बंधक बनाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं माने। उनका कहना था कि जब तक खराब ट्रांसफॉर्मर नहीं बदला जाएगा जेई बंधक रहेंगे। एसडीओ धीरज कुमार भास्कर मौके पर पहुंचे और नया ट्रांसफॉर्मर मंगवाया। रात दो बजे तक ट्रांसफॉर्मर बदलने की प्रक्रिया जारी थी। तब तक करीब 500 घरों में लोग बिजली का इंतजार कर रहे थे।
बिछिया स्थित हनुमान मंदिर के पास दो ट्रांसफॉर्मर लगे थे। आरोप है कि एक को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। बुधवार दिन में 10 बजे के करीब मंदिर के पास लगा ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया। इससे पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। उपभोक्ताओं ने उपकेंद्र पर शिकायत करनी शुरू की। शाम सात बजे बिजली आई तो वोल्टेज काफी कम था। थोड़ी देर बाद आपूर्ति फिर ठप हो गई। इसके बाद उपभोक्ताओं ने फिर उपकेंद्र पर फोन किया तो जेई राजाराम मिश्रा मौके पर पहुंचे।
बिजली कटौती से आक्रोशित लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। अभियंता को बंधक बनाए जाने की सूचना पर एसडीओ और शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों का कहना था कि जब तक ट्रांसफॉर्मर सही नहीं हो जाता तब तक जेई को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद एसडीओ ने रात में दूसरा ट्रांसफॉर्मर मंगवाया। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि बिछिया में जेई को बंधक बनाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया गया।
24 घंटे गुल रही बिजली उपकेंद्र पर किया हंगामा
रामजानकी नगर के पार्वती पुरम में 24 घंटे से अधिक देर से बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उपभोक्ताओं ने बुधवार रात राप्तीनगर ओल्ड उपकेंद्र पर हंगामा किया। रामजानकी नगर के पार्वती पुरम में मंगलवार रात लगभग 10:30 के बाद बिजली गुल हो गई। इसके बाद देर रात तक लोगों ने बिजली फाल्ट ठीक होने का इंतजार किया लेकिन सुबह सात बजे बिजली ठीक की गई। कुछ देर की राहत मिलने के बाद ही फिर बिजली गुल हो गई। बार-बार बिजली कटने के बाद लो-वोल्टेज की परेशानी शुरू हो गई।
पूरे दिन इंतजार करने के बाद उपभोक्ताओं का सब्र टूट गया। उपभोक्ता बुधवार रात लगभग नौ बजे राप्तीनगर ओल्ड उपकेंद्र पहुंच गए। वहां कोई अधिकारी नहीं मिलने पर नारेबाजी करते हुए हंगामा भी किया। उपभोक्ता राम सिंह ने बताया कि रात व दिन दोनों समय बिजली गुल होने से परेशानी हो रही है। अभी भी बिजली नहीं है। पानी की दिक्कत है। गर्मी में इंवर्टर भी जवाब दे दिया है। वहीं उपभोक्ता राहुल गुप्ता ने बताया कि सब्र का बांध टूट जाने के बाद हम सब उपेकेंद्र पहुंचे हैं यहां भी कोई नहीं है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें