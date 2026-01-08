Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Gorakhpur Panchayat Voters more than Assembly voters more than 12 lakh duplicates
यूपी के इस जिले में विधानसभा से ज्यादा पंचायत चुनाव के मतदाता, 12.37 लाख डुप्लीकेट वोटर

यूपी के इस जिले में विधानसभा से ज्यादा पंचायत चुनाव के मतदाता, 12.37 लाख डुप्लीकेट वोटर

संक्षेप:

एसआईआर में गोरखपुर जिले के नौ विधान सभा क्षेत्रों के 30.99 लाख मतदाताओं से 79, 053 अधिक मतदाता पंचायत चुनाव के ग्राम पंचायतों में ही हैं। विधान सभा निर्वाचक नामावलियों और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों में एक साथ हो रहे सर्वे में से आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

Jan 08, 2026 11:26 am ISTSrishti Kunj अभिमन्यु चौधरी, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

एसआईआर में गोरखपुर जिले के नौ विधान सभा क्षेत्रों के 30.99 लाख मतदाताओं से 79, 053 अधिक मतदाता पंचायत चुनाव के ग्राम पंचायतों में ही हैं। विधान सभा निर्वाचक नामावलियों और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों में एक साथ हो रहे सर्वे में से आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दोनों निर्वाचन की अनंतिम मतदाता सूची एक साथ प्रकाशित हुईं हैं, जिसमें अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले बड़ा अंतर सामने आ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जिले में पंचायत चुनाव के मतदाताओं के साथ नगर निगम सहित 11 नगर निकायों में करीब सात लाख से अधिक मतदाताओं को जोड़ दिए जाएं तो दोनों मतदाता सूची में करीब आठ लाख मतदाताओं का अंतर हो जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पंचायत चुनाव की अनंतिम मतदाता सूची में 29, 88, 908 शुद्ध मतदाताओं के साथ प्राप्त हुए नाम जोड़ने के आवेदनों के बाद 30, 99, 961 मतदाता हो रहे हैं, जबकि भारत निर्वावन आयोग की ओर से हुए एसआईआर में पूरे जिले में 30, 20, 908 मतदाता हैं।

ये भी पढ़ें:एसआईआर में पुराने पते से नाम गायब, नए पते पर नहीं जुड़ा; CEO ने बताया क्या करें

दावे-आपत्तियों की सुनवाई करेंगे 212 ईआरओ

गोरखपुर। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 (एसआईआर) में दावे आपत्तियों की सुनवाई एवं सत्यापन के लिए 212 अतिरिक्त ईआरओ बनाए हैं, जबकि पहले ही सभी नौ विधान सभा क्षेत्रों में पांच-पांच ईआरओ बनाए हैं। जिले में बुधवार को कम संख्या में ही दावे आपत्तियों की प्राप्ति हुई। बीएलओ लोगों को बता रहे हैं कि अनंतिम मतदाता सूची को लोग उनके पास या वेबसाइट पर देख सकते हैं। बिना मैपिंग वाले 3,22,468 मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा, उनसे मांगे गए दस्तावेजों का सत्यापन होगा। एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह ने बताया कि दावे आपत्तियों को प्राप्त किया जा रहा है, जिसकी सुनवाई एवं सत्यापन के लिए 212 अतिरिक्त ईआरओ नियुक्त किए गए हैं।

12.37 लाख संभावित डुप्लीकेट मतदाता

पंचायत चुनाव में पहले ब्लॉक वार संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं को सर्वे किया गया, जिसमें सभी 20 ब्लॉकों में नाम, पिता का नाम, पता, लिंग एवं आयु के आधार पर साफ्टवेयर से 5,16, 151 संभावित डुप्लीकेट मतदादाताओं की सूची निकाली गई। उसके सर्वे के बाद 1,51, 007 मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर काटे गए। अब जिले को यूनिट मानते हुए 12,37, 435 मतदाता संभावित डुप्लीकेट की सूची में हैं।

वित्त एवं राजस्व, एडीएम, विनीत कुमार सिंह ने कहा कि विधान सभा निर्वाचक नामावलियों एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों में अनंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावे आपत्तियों का दौर है। प्राप्त होने वाले आवेदनों की सुनवाई के बाद सुधार किए जाएंगे। पंचायत चुनाव 12.37 लाख संभावित डुप्लीकेट मतदाता है, जिनका सर्वे शुरू हो गया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |