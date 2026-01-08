यूपी के इस जिले में विधानसभा से ज्यादा पंचायत चुनाव के मतदाता, 12.37 लाख डुप्लीकेट वोटर

संक्षेप: एसआईआर में गोरखपुर जिले के नौ विधान सभा क्षेत्रों के 30.99 लाख मतदाताओं से 79, 053 अधिक मतदाता पंचायत चुनाव के ग्राम पंचायतों में ही हैं। विधान सभा निर्वाचक नामावलियों और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों में एक साथ हो रहे सर्वे में से आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

एसआईआर में गोरखपुर जिले के नौ विधान सभा क्षेत्रों के 30.99 लाख मतदाताओं से 79, 053 अधिक मतदाता पंचायत चुनाव के ग्राम पंचायतों में ही हैं। विधान सभा निर्वाचक नामावलियों और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों में एक साथ हो रहे सर्वे में से आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दोनों निर्वाचन की अनंतिम मतदाता सूची एक साथ प्रकाशित हुईं हैं, जिसमें अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले बड़ा अंतर सामने आ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जिले में पंचायत चुनाव के मतदाताओं के साथ नगर निगम सहित 11 नगर निकायों में करीब सात लाख से अधिक मतदाताओं को जोड़ दिए जाएं तो दोनों मतदाता सूची में करीब आठ लाख मतदाताओं का अंतर हो जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पंचायत चुनाव की अनंतिम मतदाता सूची में 29, 88, 908 शुद्ध मतदाताओं के साथ प्राप्त हुए नाम जोड़ने के आवेदनों के बाद 30, 99, 961 मतदाता हो रहे हैं, जबकि भारत निर्वावन आयोग की ओर से हुए एसआईआर में पूरे जिले में 30, 20, 908 मतदाता हैं।

दावे-आपत्तियों की सुनवाई करेंगे 212 ईआरओ गोरखपुर। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 (एसआईआर) में दावे आपत्तियों की सुनवाई एवं सत्यापन के लिए 212 अतिरिक्त ईआरओ बनाए हैं, जबकि पहले ही सभी नौ विधान सभा क्षेत्रों में पांच-पांच ईआरओ बनाए हैं। जिले में बुधवार को कम संख्या में ही दावे आपत्तियों की प्राप्ति हुई। बीएलओ लोगों को बता रहे हैं कि अनंतिम मतदाता सूची को लोग उनके पास या वेबसाइट पर देख सकते हैं। बिना मैपिंग वाले 3,22,468 मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा, उनसे मांगे गए दस्तावेजों का सत्यापन होगा। एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह ने बताया कि दावे आपत्तियों को प्राप्त किया जा रहा है, जिसकी सुनवाई एवं सत्यापन के लिए 212 अतिरिक्त ईआरओ नियुक्त किए गए हैं।

12.37 लाख संभावित डुप्लीकेट मतदाता पंचायत चुनाव में पहले ब्लॉक वार संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं को सर्वे किया गया, जिसमें सभी 20 ब्लॉकों में नाम, पिता का नाम, पता, लिंग एवं आयु के आधार पर साफ्टवेयर से 5,16, 151 संभावित डुप्लीकेट मतदादाताओं की सूची निकाली गई। उसके सर्वे के बाद 1,51, 007 मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर काटे गए। अब जिले को यूनिट मानते हुए 12,37, 435 मतदाता संभावित डुप्लीकेट की सूची में हैं।