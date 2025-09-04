मैं कुछ नहीं हूं उनके सामने, पत्नी की अंतिम विदाई में यूं भावुक हुए पद्मश्री प्रो. विश्वनाथ तिवारी

साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष, डीडीयू के हिन्दी विभाग के पूर्व अध्यक्ष और दस्तावेज के संपादक पद्मश्री प्रो. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की धर्मपत्नी दुर्गावती देवी (उम्र 83 वर्ष) का मंगलवार की रात गोरखपुर के बेतियाहाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया।

दुर्गावती देवी पिछले एक वर्ष से गंभीर रूप से बीमार चल रही थीं। उन्हें डिमेंशिया की शिकायत थी।

बेतियाहाता स्थित आवास ‘दस्तावेज’ में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश के वरिष्ठ साहित्यकार की पत्नी के निधन से पूर्वांचल के साहित्य और अकादमिक जगत में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को गोरखपुर में ही राजघाट पर किया गया। अपनी पत्नी की चिता के सामने प्रो.विश्वनाथ तिवारी बेहद भावुक नजर आए। उन्हें याद करते हुए प्रो.तिवारी ने कहा मैं कुछ नहीं हूं उनके सामने। वह दूसरे तरह की थीं। उन्होंने यह भी कहा कि अब उनकी यादों को शब्दों में पिरोए बिना चैन नहीं आएगा।

एक तरफ दुर्गावती जी चिता पर पंचतत्व में विलीन हो रहीं थीं। दूसरी ओर विश्वनाथ जी उनके विछोह में शोकाकुलों के बीच खुद को असहनीय पीड़ा से ग्रस्त महसूस कर रहे थे। जैसे-जैसे चिता की लपटें ऊंची उठ रही थीं, उनकी व्याकुलता भी तीव्र होती जा रही थी। यह व्याकुलता शब्द बन स्वतः उनके मुख से झरने लगी। शोक जताने और सांत्वना देने घाट पर उपस्थित हर कोई इस व्याकुलता की तीव्रता को शिद्दत से महसूस कर रहा था। एक साल। हां, एक साल से डॉक्टरों ने उनकी सारी चिकित्सा बंद कर दी थी। उनका कहना था, अब और दवाएं इन्हें पीड़ा पहुंचाएंगी। आप इन्हें घर ले जाइए। जितना संभव हो, सेवा कीजिए। अल्जाइमर, डिमेंशिया सब हो गया था। खुद की कोई खबर नहीं थी। बेटा, बहू, निकट रिश्तेदार, मित्र किसी को नहीं पहचानती थीं। मैं एक साल से प्रतिदिन अपने 22 घंटे इन्हें दे रहा था। एक पल को भी दूर नहीं रहता था। मुझे भी नहीं पहचानती थीं। हम सब उनकी सेवा में थे। बस वह कहीं और थीं।

प्रो.तिवारी ने कहा कि पत्नी की सेवा में व्यवधान न पड़े इसलिए मैं साल भर से कहीं आता-जाता नहीं था। कोई घर आना चाहता था तो मना कर देता था। सीनियर आईएएस मनोज कुमार ने दो - दो बार फोन किया। बोले, माता जी को देखने आना चाहता हूं। उनकी बहुत याद आ रही है। मैंने मना कर दिया। कहा, मैं खुद उनके साथ पूरे दिन और रात रहता हूं। किसी और को समय नहीं दे पा रहा हूं।

इस बीच घाट पर धूप और हवा बहुत तेज हो गई। लपटें मानो दुर्गावती जी को अनंत में ले जाने की जल्दी में थीं। पैर की तकलीफ से विश्वनाथ जी छोटे से स्टूल पर बैठे थे। हवा उनके सिर पर पड़े सफेद कपड़े को बार-बार उड़ा रही थी। दो करीबी लोग उस कपड़े को बार-बार तिवारी जी के सिर पर रखते हैं कि उन्हें धूप न लगे। ज्यों उनका हाथ हटता है, कपड़ा फिर उड़ जाता है। तिवारी जी दोनों को रोक देते हैं। दुर्गावती जी उनकी यादों में फिर आ जाती हैं। वह बोल पड़ते हैं-मैं कुछ नहीं हूं उनके सामने। वह दूसरे तरह की थीं। किसी से कोई भेदभाव नहीं। मुझसे मिलने कोई आए और बिना चाय पिए, बिना भोजन किए चला जाए तो मुझे डांट देती थीं। (एक साहित्यकार का नाम लेते हुए) उस दिन वह आए। मृदुभाषी हैं। उनसे मिले। कुछ जल्दी में थे। चले गए। ये उनके लिए खाना बना रही थीं। जब सुनीं कि चले गए, मुझ पर बरस पड़ी। आप ने उन्हें रोका क्यों नहीं?

उन्होंने आगे कहा-‘क्या कहूं उनके बारे में। वह कैसी थीं। सब पर स्नेह लुटाती थीं। यह मेरा भतीजा है। इसके बेटे को फोन कर पूछती थीं कि खाना खाया या नहीं। एक वरिष्ठ सांस्कृतिकर्मी कहते हैं, इसे ही मां की ममता कहते हैं। स्त्री का ममत्व सर्वोपरि होता है। वह सब पर अपनी ममता लुटाती हैं।’

विश्वनाथ जी को अचानक बोध होता है कि वह श्मशान घाट पर हैं। लगातार बोले जा रहे हैं। यह कहते हुए विराम देना चाहते हैं कि अब मौन रहा जाए। एक शुभचिंतक कहते हैं, नहीं - नहीं। आप कहते रहिए। हम तो आपके शोक में सहभागी बनने आए थे। वह कैसी थीं, उनका व्यक्तित्व कैसा था, नहीं मालूम। यहां सुन कर जाना कि वह बहुत अच्छी महिला थीं। उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले कर आपको साहित्य सेवा के लिए मुक्त कर दिया था। प्लीज और सुनाइए।

क्या सुनाऊं? कितना सुनाऊं? अब अकेले रहना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है। साल भर से पूरे समय उनके साथ ही तो था। उनकी स्थिति देख हम दुःखी होते थे। उन्हें अपनी दशा, पीड़ा का एहसास ही नहीं था। पीड़ा मुक्त हो चुकी थीं। किसी ने कहा, घर लौटने पर अकेलापन बहुत सालता है। घर का जर्रा - जर्रा एहसास कराता है कि जो मेरे लिए सब कुछ थे, अब कहीं नहीं हैं। हां, आप सही कह रहे हैं। एक छात्र ने कहा, सर, उन पर लिखिएगा। हां, लिखना ही पड़ेगा। उन पर लिखने पर ही मन को शांति मिलेगी।