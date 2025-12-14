खुलासा! ऑनलाइन गेमिंग एप गैंग के शातिर ने दुबई में सीखी थी साइबर ठगी की तकनीक

संक्षेप: ऑनलाइन गेमिंग एप के माध्यम से लोगों से ठगी करने वाले गिरोहों का बड़ा नेटवर्क पुलिस की जांच में उजागर हुआ है। इस मामले में मुख्य आरोपी राकेश प्रजापति का कथित गुरु पीलीभीत निवासी प्रियांशु दीक्षित उर्फ विक्की पंडित को पीलीभीत पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

ऑनलाइन गेमिंग एप के माध्यम से लोगों से ठगी करने वाले गिरोहों का बड़ा नेटवर्क पुलिस की जांच में उजागर हुआ है। इस मामले में मुख्य आरोपी राकेश प्रजापति का कथित गुरु पीलीभीत निवासी प्रियांशु दीक्षित उर्फ विक्की पंडित को पीलीभीत पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि विक्की पंडित ने दुबई में रहते हुए साइबर ठगी के तौर-तरीके सीखे थे और भारत लौटकर अपने साथियों को इसकी ट्रेनिंग दी। इसके बाद उसने कॉल सेंटर की आड़ में ठगी का धंधा शुरू किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआत में विक्की पंडित और गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र निवासी राकेश प्रजापति एक ही गिरोह में शामिल थे। दोनों मिलकर ऑनलाइन गेमिंग एप के जरिये निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। फेयर प्ले-247, एविएटर और रम्मी जैसे गेमिंग एप डाउनलोड कराकर पीड़ितों से अलग-अलग तरीकों से रकम जमा कराई जाती थी। पहले कुछ लोगों को मामूली लाभ देकर भरोसा जीता जाता, फिर बड़ी रकम फंसा ली जाती थी।

करीब तीन माह पहले लेन-देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिससे गुरु-शिष्य का यह गठजोड़ टूट गया। इसके बाद दोनों ने अलग-अलग गिरोह बनाकर ठगी की गतिविधियां शुरू कर दीं। विक्की पंडित ने अमृत पाल सिंह निवासी अजीतपुर बिल्ला, धर्मेंद्र कुमार निवासी उदरहा सहित अन्य साथियों के साथ पीलीभीत के घुंघचई में नया ठिकाना बनाया।