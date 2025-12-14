Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
खुलासा! ऑनलाइन गेमिंग एप गैंग के शातिर ने दुबई में सीखी थी साइबर ठगी की तकनीक

ऑनलाइन गेमिंग एप के माध्यम से लोगों से ठगी करने वाले गिरोहों का बड़ा नेटवर्क पुलिस की जांच में उजागर हुआ है। इस मामले में मुख्य आरोपी राकेश प्रजापति का कथित गुरु पीलीभीत निवासी प्रियांशु दीक्षित उर्फ विक्की पंडित को पीलीभीत पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Dec 14, 2025 08:47 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
ऑनलाइन गेमिंग एप के माध्यम से लोगों से ठगी करने वाले गिरोहों का बड़ा नेटवर्क पुलिस की जांच में उजागर हुआ है। इस मामले में मुख्य आरोपी राकेश प्रजापति का कथित गुरु पीलीभीत निवासी प्रियांशु दीक्षित उर्फ विक्की पंडित को पीलीभीत पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि विक्की पंडित ने दुबई में रहते हुए साइबर ठगी के तौर-तरीके सीखे थे और भारत लौटकर अपने साथियों को इसकी ट्रेनिंग दी। इसके बाद उसने कॉल सेंटर की आड़ में ठगी का धंधा शुरू किया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआत में विक्की पंडित और गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र निवासी राकेश प्रजापति एक ही गिरोह में शामिल थे। दोनों मिलकर ऑनलाइन गेमिंग एप के जरिये निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। फेयर प्ले-247, एविएटर और रम्मी जैसे गेमिंग एप डाउनलोड कराकर पीड़ितों से अलग-अलग तरीकों से रकम जमा कराई जाती थी। पहले कुछ लोगों को मामूली लाभ देकर भरोसा जीता जाता, फिर बड़ी रकम फंसा ली जाती थी।

करीब तीन माह पहले लेन-देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिससे गुरु-शिष्य का यह गठजोड़ टूट गया। इसके बाद दोनों ने अलग-अलग गिरोह बनाकर ठगी की गतिविधियां शुरू कर दीं। विक्की पंडित ने अमृत पाल सिंह निवासी अजीतपुर बिल्ला, धर्मेंद्र कुमार निवासी उदरहा सहित अन्य साथियों के साथ पीलीभीत के घुंघचई में नया ठिकाना बनाया।

वहीं गिरोह के चार अन्य सदस्यों ने रायबरेली में अपना नेटवर्क खड़ा किया। दूसरी ओर, राकेश प्रजापति ने जान आलम और दो बैंककर्मियों समेत अन्य सहयोगियों के साथ अलग गिरोह बनाकर ऑनलाइन गेमिंग और निवेश के नाम पर ठगी शुरू की। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि राकेश का गिरोह बैंक खातों और डिजिटल लेन-देन का दुरुपयोग कर ठगी की रकम को तेजी से इधर-उधर करता था। मामले में पुलिस विभिन्न राज्यों तक फैले नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है।

