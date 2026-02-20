गोरखपुर के अस्पताल की ओटी में संक्रमण से 10 की निकालनी पड़ी आंख, लाइसेंस होगा रद्द

यूपी के गोरखपुर में सिकरीगंज के न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद मरीजों में फैले बैक्टीरियल संक्रमण मामले की मजिस्ट्रियल जांच पूरी हो गई है। ओटी में संक्रमण और लापरवाही की पुष्टि करते हुए अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की है।

यूपी के गोरखपुर में सिकरीगंज के न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद मरीजों में फैले बैक्टीरियल संक्रमण मामले की मजिस्ट्रियल जांच पूरी हो गई है। जांच टीम ने डीएम को सौंपी रिपोर्ट में ऑपरेशन के दौरान ओटी में संक्रमण और लापरवाही की पुष्टि करते हुए अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की है। वहीं,अस्पताल में सर्जरी कराने वाले एक और मरीज की दूसरी आंख में संक्रमण हो गया है।

न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में एक फरवरी को मोतियाबिंद सर्जरी के बाद 22 लोगों की आंखों में संक्रमण फैल गया था। दिल्ली एम्स सहित विभिन्न अस्पतालों में इलाज के दौरान 12 लोगों की आंख की रोशनी जा चुकी है। 10 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी हैं। मामले की जांच के लिए डीएम ने एडीएम प्रशासन सहदेव मिश्र की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। ओटी से लिए गए नमूनों की जांच बीआरडी में की गई। रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन में इस्तेमाल मशीन की बटन में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था।

जिलाधिकारी, दीपक मीणा ने कहा कि न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद मरीजों में फैले संक्रमण के मामले में जांच रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अस्पताल के लाइसेंस के निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है।

चार मरीजों की दूसरी आंख में भी संक्रमण सिकरीगंज के न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में एक फरवरी को मोतियाबिंद की सर्जरी कराने वाले मरीजों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। सर्जरी के अगले ही दिन 22 लोगों की आंखों में खतरनाक संक्रमण फैल गया था। दिल्ली एम्स सहित विभिन्न अस्पतालों में इलाज के दौरान अब तक इनमें से करीब 12 लोगों की आंख की रोशनी जा चुकी है। जबकि 10 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी हैं। इनमें से चार मरीजों की दूसरी आंख में भी संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। इनमें एक मरीज दूसरी बार एम्स दिल्ली पहुंच गया है। जबकि, एक मरीज को शनिवार को एम्स दिल्ली जांच के लिए बुलाया गया है।

बेलघाट ब्लॉक के कौलहा गांव के रहने वाले 70 वर्षीय परदेशी की बाईं आंख की रोशनी चली गई है। वह इलाज के बाद घर लौट आए हैं। शनिवार को पुन: उन्हें फॉलोअप में बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी दाहिनी आंख में भी संक्रमण फैल गया है। बता दें कि एक फरवरी को 30 मरीजों का मोतयाबिंद का ऑपरेशन न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में हुआ था।

सर्जरी के अगले दिन ही करीब 12 मरीज आंखों में संक्रमण की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद धीरे-धीरे इन मरीजों की आंखों में संक्रमण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। स्थिति ऐसी हो गई कि किसी को एसजीपीजीआई तो किसी को वाराणसी और दिल्ली एम्स इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। एम्स में आठ मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी। जबकि दो मरीजों की आंखें दूसरे अस्पतालों में निकाली गईं।

चार अस्पतालों के ओटी की सीएमओ ने जांच की सीएमओ डॉ. राजेश झा ने गुरुवार को चार अलग-अलग अस्पतालों में पहुंच कर ऑपरेशन थियेटर (ओटी) में संक्रमण से बचाव के उपायों को देखा और आवश्यक निर्देश दिए। सीएमओ सबसे पहले जिला अस्पताल में जाकर आई ओटी का निरीक्षण किया। इसके बाद जिला महिला अस्पताल में गाइनी ओटी और दो निजी अस्पतालों की आई ओटी की जांच की। उन्होंने ओटी इंचार्ज से इंफेक्शन कंट्रोल के उपायों के बारे में जानकारी ली। साथ ही निर्देश दिया कि इंफेक्शन कंट्रोल के गुणवत्तापूर्ण इंतजाम बने रहने चाहिए। इस दौरान एसीएमओ आरसीएच डॉ. एके चौधरी भी रहे।