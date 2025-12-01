चार घंटे तक घर के दरवाजे पर पड़ा रहा मां का शव, आपस में भिड़ीं बहू-बेटी में होती रही मारपीट

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर में पीपीगंज थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में रविवार को सास की मौत के बाद बहू और ननदों के बीच हुए विवाद ने स्थिति को बेहद तनावपूर्ण बना दिया। 70 वर्षीय कौशल्या देवी का पार्थिव शरीर चार घंटे तक घर के दरवाज़े पर पड़ा रहा और परिजन आपस में भिड़ते रहे।

यूपी के गोरखपुर में पीपीगंज थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में रविवार को सास की मौत के बाद बहू और ननदों के बीच हुए विवाद ने स्थिति को बेहद तनावपूर्ण बना दिया। 70 वर्षीय कौशल्या देवी का पार्थिव शरीर चार घंटे तक घर के दरवाज़े पर पड़ा रहा और परिजन आपस में भिड़ते रहे। मामला बढ़ने पर पीपीगंज पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों पक्षों को शांत कराकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कराई।

ग्राम सभा रायपुर निवासी सोमन निषाद की पत्नी कौशल्या देवी का रविवार तड़के करीब चार बजे निधन हो गया। उनकी मौत की खबर मिलने पर चारों बेटियां पहुंचीं और मां के अंतिम दर्शन करने लगीं। इसी दौरान मृतका के बेटे भुनेश्वर की पत्नी ज्योति भी पहुंच गई। ज्योति पिछले दस वर्षों से पति से अलग गोरखपुर में अपने दो बच्चों के साथ रह रही है। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई।

ज्योति और ननदों के बीच अंतिम संस्कार एवं संपत्ति से जुड़े मुद्दों पर कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि कहासुनी इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी और किसी ने शव को उठाने तक की पहल नहीं की। कौशल्या देवी का पार्थिव शरीर चार घंटे तक दरवाज़े पर ही पड़ा रहा।