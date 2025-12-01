Hindustan Hindi News
चार घंटे तक घर के दरवाजे पर पड़ा रहा मां का शव, आपस में भिड़ीं बहू-बेटी में होती रही मारपीट

यूपी के गोरखपुर में पीपीगंज थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में रविवार को सास की मौत के बाद बहू और ननदों के बीच हुए विवाद ने स्थिति को बेहद तनावपूर्ण बना दिया। 70 वर्षीय कौशल्या देवी का पार्थिव शरीर चार घंटे तक घर के दरवाज़े पर पड़ा रहा और परिजन आपस में भिड़ते रहे।

Mon, 1 Dec 2025 12:42 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में पीपीगंज थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में रविवार को सास की मौत के बाद बहू और ननदों के बीच हुए विवाद ने स्थिति को बेहद तनावपूर्ण बना दिया। 70 वर्षीय कौशल्या देवी का पार्थिव शरीर चार घंटे तक घर के दरवाज़े पर पड़ा रहा और परिजन आपस में भिड़ते रहे। मामला बढ़ने पर पीपीगंज पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों पक्षों को शांत कराकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कराई।

ग्राम सभा रायपुर निवासी सोमन निषाद की पत्नी कौशल्या देवी का रविवार तड़के करीब चार बजे निधन हो गया। उनकी मौत की खबर मिलने पर चारों बेटियां पहुंचीं और मां के अंतिम दर्शन करने लगीं। इसी दौरान मृतका के बेटे भुनेश्वर की पत्नी ज्योति भी पहुंच गई। ज्योति पिछले दस वर्षों से पति से अलग गोरखपुर में अपने दो बच्चों के साथ रह रही है। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई।

ज्योति और ननदों के बीच अंतिम संस्कार एवं संपत्ति से जुड़े मुद्दों पर कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि कहासुनी इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी और किसी ने शव को उठाने तक की पहल नहीं की। कौशल्या देवी का पार्थिव शरीर चार घंटे तक दरवाज़े पर ही पड़ा रहा।

स्थानीय लोगों ने पीपीगंज पुलिस को सूचना दी। इस पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर विवाद समाप्त करवाया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई। पुलिस ने बताया कि यदि किसी पक्ष की ओर से तहरीर दी जाती है तो आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

