गोरखपुर में 10 से ज्यादा स्पा बंद और 50 होटलों की जांच, नाबालिग को कराया मुक्त
गोरखपुर में 10 से ज्यादा स्पा बंद और 50 होटलों की जांच, नाबालिग को कराया मुक्त

गोरखपुर में 10 से ज्यादा स्पा बंद और 50 होटलों की जांच, नाबालिग को कराया मुक्त

संक्षेप:

यूपी के गोरखपुर में किशोरी से दुष्कर्म और स्पा सेंटरों से जुड़ा गंभीर मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गुरुवार को जिलेभर में स्पा सेंटरों और होटलों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया।

Jan 30, 2026 10:22 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में किशोरी से दुष्कर्म और स्पा सेंटरों से जुड़ा गंभीर मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गुरुवार को जिलेभर में स्पा सेंटरों और होटलों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन से जिले में पंजीकृत व अपंजीकृत होटलों और स्पा सेंटरों की सूची भी मांगी हैे।

गुरुवार को पुलिस टीमों ने खोराबार, एम्स, गगहा, चौरीचौरा, गीडा-सहजनवां, शाहपुर, गुलरिहा, बड़हलगंज समेत अन्य थानाक्षेत्रों में 50 से अधिक होटलों की जांच की। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 10 से अधिक स्पा सेंटरों को बंद कराया गया। कई जगहों पर संचालक ताले लगाकर फरार हो गए।

उधर, एएचटी टीम ने अभियान में दो नाबालिग बालकों को रेस्क्यू कर सीडब्ल्यूसी को सुपुर्द किया। वहीं गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अनुज मलिक के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने भी गीडा परिक्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच शुरू कर दी है। गीडा के एसीईओ रामप्रकाश ने यह जानकारी दी।

किशोरी से दुष्कर्म में एक और गिरफ्तार

गोरखनाथ क्षेत्र से लापता हुई किशोरी को होटल और स्पा सेंटर में बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक और नामजद आरोपित आलोक पंडित को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के न्यायालय में दर्ज कराए गए बयान के आधार पर कुशीनगर जिले के होलिया परतावल निवासी आलोक पंडित का नाम प्रकाश में आया था। इससे पूर्व पुलिस उसके भाई आदित्य को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस जांच में इस संगठित गिरोह से जुड़े कई आरोपितों की भूमिका सामने आ चुकी है। विवेचना अंतिम चरण में है। जल्द आरोपपत्र दाखिल कर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की तैयारी है।

पांच जनवरी को गोरखनाथ क्षेत्र की एक किशोरी घर से लापता हो गई थी। जांच में पता चला कि किशोरी इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में आए युवकों के झांसे में आकर चली गई थी। किशोरी को पहले करीमनगर, फिर बेतियाहाता क्षेत्र के एक होटल में रखा गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बड़हलगंज कस्बे के एक स्पा सेंटर में भी भेजा गया। 22 जनवरी को पुलिस ने उसे नौसढ़ क्षेत्र के एक होटल से बरामद किया।

किशोरी का कोर्ट में बयान दर्ज कराया, जिसमें उसने होटल मालिक, होटल मैनेजर, स्पा सेंटर संचालक और अन्य सहयोगियों के नाम लिए। पुलिस अब तक भूमि पैलेस होटल के मालिक अभय उर्फ धीरेंद्र सिंह, होटल मैनेजर आदर्श पांडेय, स्पा सेंटर मैनेजर अंकित कुमार, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए युवक और आदित्य समेत छह जेल भेज चुकी है।

