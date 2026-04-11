लापता लड़की को खोजने में लगी थी पुलिस, युवती ने थाने पहुंचकर पी लिया कीटनाशक
यूपी के गोरखपुर में प्रेमी से शादी तय न होने पर घर छोड़ने वाली युवती ने शुक्रवार को पिपराइच थाने में ही कीटनाशक पी लिया। पुलिस कुछ समझ पाती, तब तक युवती थाने से बाहर की ओर भागी। पुलिस ने पकड़ा तो उसने कीटनाशक पीने की बात कही।
यूपी के गोरखपुर में प्रेमी से शादी तय न होने पर घर छोड़ने वाली युवती ने शुक्रवार को पिपराइच थाने में ही कीटनाशक पी लिया। पुलिस कुछ समझ पाती, तब तक युवती थाने से बाहर की ओर भागी। पुलिस ने पकड़ा तो उसने कीटनाशक पीने की बात कही। आनन-फानन में युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसका मजिस्ट्रियल बयान भी करा दिया है, जिसमें उसने घरवालों पर प्रेमी की जगह किसी और शादी तय करने का आरोप लगाया है।
जानकारी के मुताबिक, युवती की शादी घरवालों ने तय कर दी। 29 अप्रैल को उसकी शादी है। इस बीच आठ अप्रैल की शाम चार बजे के करीब वह घरवालों को बताए बिना कहीं चली गई। काफी तलाश के बाद घरवालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मां की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस नामजद प्रेमी के घर पहुंची तो वह मौके पर मिल गया लेकिन उसने युवती के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया।
पुलिस तलाश में जुटी थी कि शुक्रवार की दोपहर में युवती पिपराइच थाने पहुंच गई। उसने पुलिस को बताया कि वह एक युवक से प्रेम करती है, लेकिन घरवालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। युवती ने कहा कि वह बालिग है। यह सुनने के बाद पुलिस ने युवती के परिजनों को भी थाने बुला लिया। घरवाले युवती को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह प्रेमी से शादी पर अड़ी थी।
परिजनों के इनकार पर वह पुलिस की ओर बढ़ी और जेब में रखा होम्योपैथिक दवा की शीशी में रखा कीटनाशक पी लिया। कीटनाशक पीने के बाद वह सीधे बाहर की ओर दौड़ी तो पुलिस भी उसके पीछे भागी। वह थाने गेट पर उलटी करने लगी और पूछने पर उसने कीटनाशक पीने की जानकारी दी। सूचना पर एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र भी पहुंच गए और युवती की हालत में सुधार होने पर उसका मजिस्ट्रियल बयान कराया गया।
एसपी नार्थ, ज्ञानेंद्र ने कहा कि युवती ने जेब में रखा कीटनाशक को पी लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के साथ ही उसका मजिस्ट्रियल बयान दर्ज करा दिया गया है। युवती प्रेमी की जगह दूसरे से शादी तय होने से नाराज है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें