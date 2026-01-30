नाबालिग को घर से उठाकर रेप, बाहर खड़ा दोस्त करता रहा रखवाली, दो हिरासत में

संक्षेप: पीड़ित की मां ने दी तहरीर में बताया कि बुधवार की रात करीब नौ बजे गांव का ही युवक अपने दोस्त के साथ उनकी नाबालिग बेटी को घर से बहला-फुसलाकर उठा ले गया। घर पर बेटी के नहीं मिलने पर वह तलाश में निकली, तभी कुछ दूरी पर रोने की आवाज सुनाई दी।

यूपी के गोरखपुर में बेलघाट थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पीड़ित की मां ने दी तहरीर में बताया कि बुधवार की रात करीब नौ बजे गांव का ही युवक अपने दोस्त के साथ उनकी नाबालिग बेटी को घर से बहला-फुसलाकर उठा ले गया। घर पर बेटी के नहीं मिलने पर वह तलाश में निकली, तभी कुछ दूरी पर रोने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचने पर देखा कि युवक किशोरी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, जबकि उसका दोस्त बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मां के शोर मचाने पर दोनों आरोपी फरार हो गए। किशोरी किसी तरह घर पहुंची और पूरी घटना मां को बताई। मां ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर जानकारी ली और दो आरोपियों को हिरासत में लिया। बृहस्पतिवार को मां की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी के पिता की दो वर्ष पहले मौत हो चुकी है। वह अपनी मां के साथ रहती है, जो घर चलाने के लिए धुलाई सेंटर में काम करती है।