नाबालिग को घर से उठाकर रेप, बाहर खड़ा दोस्त करता रहा रखवाली, दो हिरासत में

संक्षेप:

पीड़ित की मां ने दी तहरीर में बताया कि बुधवार की रात करीब नौ बजे गांव का ही युवक अपने दोस्त के साथ उनकी नाबालिग बेटी को घर से बहला-फुसलाकर उठा ले गया। घर पर बेटी के नहीं मिलने पर वह तलाश में निकली, तभी कुछ दूरी पर रोने की आवाज सुनाई दी।

Jan 30, 2026 10:11 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में बेलघाट थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पीड़ित की मां ने दी तहरीर में बताया कि बुधवार की रात करीब नौ बजे गांव का ही युवक अपने दोस्त के साथ उनकी नाबालिग बेटी को घर से बहला-फुसलाकर उठा ले गया। घर पर बेटी के नहीं मिलने पर वह तलाश में निकली, तभी कुछ दूरी पर रोने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचने पर देखा कि युवक किशोरी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, जबकि उसका दोस्त बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था।

मां के शोर मचाने पर दोनों आरोपी फरार हो गए। किशोरी किसी तरह घर पहुंची और पूरी घटना मां को बताई। मां ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर जानकारी ली और दो आरोपियों को हिरासत में लिया। बृहस्पतिवार को मां की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी के पिता की दो वर्ष पहले मौत हो चुकी है। वह अपनी मां के साथ रहती है, जो घर चलाने के लिए धुलाई सेंटर में काम करती है।

एसपी उत्तरी, दिनेश पुरी ने कहा कि पूछताछ के दौरान किशोरी ने पहले छेड़खानी की बात कही थी। बाद में दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है। केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

