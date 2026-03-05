कार की टक्कर से 15 मी. दूर जाकर पुल की रेलिंग पर लटका एमबीबीएस छात्र, मौत से मचा कोहराम

यूपी के गोरखपुर में एक एमबीबीएस छात्र की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। कार की टक्कर से छात्र 15 मी. दूर जाकर पुल की रेलिंग पर लटक गया। छात्र की मौत से कोहराम मच गया।

यूपी के गोरखपुर में एक सड़क हादसे में एमबीबीएस छात्र की दर्दनाक की मौत हो गई। गोरखपुर के शाहपुर इलाके में कार की टक्कर लगने से स्कूटर सवार एमबीबीएस का एक छात्र उछलकर करीब 15 मीटर दूर जाकर पुलिस की रेलिंग से लटक गया। करीब आधे घंटे तक लटका रहा। वहीं छात्र की मौत से कोहराम मच गया। वहीं पुलिस टक्कर मारने वाले कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार को शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर-कौवाबाग ओवरब्रिज पर तेज गति से जा रही एक लग्जरी कार ने एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र आकाश पांडेय (22) के स्कूटर को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि टक्कर लगने से आकाश करीब 15 मीटर दूर जा गिरा और ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराकर करीब 30 मिनट तक मुंह के बल लटका रहा। उन्होंने बताया कि राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि संत कबीर नगर का रहने वाला आकाश बुधवार को एक दोस्त के घर होली मनाने गया था और डिनर के बाद वह रात करीब साढ़े नौ बजे अपने हॉस्टल के लिए निकला था। उन्होंने बताया कि आकाश को टक्कर मारने वाले कार चालक की पहचान प्रॉपर्टी डीलर गोल्डन साहनी के तौर पर हुई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) अभिनव त्यागी ने बताया कि साहनी पर गैर-इरादतन हत्या और दूसरी संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।