शादी के ढाई साल बाद विवाहिता की हत्या, चुपचाप अंतिम संस्कार की तैयारी, भाई भड़का

यूपी के गोरखपुर में चौरीचौरा क्षेत्र के गौनर खास में बीते मंगलवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी पति रामप्रवेश भारती को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि 32 वर्षीय विमला देवी पत्नी रामप्रवेश भारती की मौत मंगलवार देर रात संदिग्ध हालात में हुई थी। घटना के बाद ससुराल वाले बिना सूचना दिए बुधवार सुबह मझना नाला घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान विमला के भाई जितेंद्र (निवासी-रघवापुर, कोतवाली देवरिया) मौके पर पहुंचे और बहन की मौत पर सवाल उठाते हुए ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

तहरीर पर चौरीचौरा पुलिस ने तत्काल दहेज हत्या का केस दर्ज किया और आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी। शुक्रवार को एसआई अभिषेक यादव की टीम ने घेराबंदी कर रामप्रवेश भारती को गिरफ्तार कर लिया। विमला देवी की शादी करीब ढाई साल पहले हुई थी। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच में जुटी है।

पहली पत्नी को धोखा देकर कर ली दूसरी शादी सहजनवा के गीडा थाना क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को उसके दो बच्चों समेत घर से निकाल देने और बाद में उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित ससुराल पक्ष के आठ लोगों पर केस दर्ज किया है। तेनुआ टोल प्लाजा के पास रहने वाली रुचि सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके पति सूर्य प्रताप सिंह और ससुर गीडा सेक्टर-13 स्थित एक फैक्ट्री में काम करते हैं।