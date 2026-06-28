नशा मुक्ति केंद्र में ‘बंधक’ बना रहा बेटा, पिता का रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार

गोरखपुर में एक बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। पिता ने बेटे को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती तो करवा दिया लेकिन वहां पैसा नहीं भर पाए। पिता के मरने के बाद नशा मुक्ति केंद्र ने पैसे न भरने के कारण बेटे को छोड़ने से मना कर दिया। ऐसे में पिता का अंतिम संस्कार रिश्तेदारों ने किया।

यूपी के गोरखपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां नशे के कारण एक परिवार बिखर गया। तो नशा मुक्ति केंद्र के कारण एक बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। एक पिता ने जिस बेटे को अपना नाम दिया, उसे नशे की लत से बचाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन नियति का ऐसा क्रूर खेल हुआ कि पिता की मौत के बाद भी बेटा अंतिम दर्शन नहीं कर सका। आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र ने 20 महीने का दो लाख रुपये से अधिक बकाया शुल्क जमा न होने के कारण युवक को कुछ घंटों के लिए भी नहीं छोड़ा। आखिरकार 84 वर्षीय बुजुर्ग की अर्थी उनके भाई के परिवार ने उठाई और अंतिम संस्कार भी उसी ने किया।

चिलुआताल थाना क्षेत्र के गायत्रीनगर निवासी बुजुर्ग मूल रूप से बेलीपार क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले थे। करीब 30 वर्ष पहले उन्होंने यहां मकान बनवाकर जीवन बसाया था। पत्नी शिक्षिका थीं, जिनका पांच वर्ष पहले निधन हो गया। संतान न होने पर उन्होंने रिश्तेदारी के एक युवक को गोद लिया, उसे पढ़ाया-लिखाया और शादी भी कराई। लेकिन कुछ वर्षों बाद वह नशे का आदी हो गया। परिवार के अनुसार उसकी हरकतें इतनी हिंसक हो गई थीं कि उसकी पत्नी भी दो वर्षीय बेटे को लेकर मायके चली गईं। बेटे को बचाने की आखिरी कोशिश के तहत करीब 20 महीने पहले पिता ने उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया।

पत्नी की पेंशन के सहारे गुजर-बसर कर रहे बुजुर्ग घर में अकेले रहते थे। घरेलू नौकरानी ही उनकी देखभाल करती थी। 25 जून की रात तबीयत बिगड़ने पर वह आसपास के लोगों की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां 26 जून की भोर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शव घर पहुंचने के बाद मोहल्ले के लोगों ने बेटे को अंतिम संस्कार में शामिल कराने के लिए नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क किया। वहां बताया गया कि युवक पर दो लाख रुपये से अधिक का शुल्क बकाया है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने केंद्र प्रबंधन से पिता की मौत का हवाला देते हुए कुछ घंटों के लिए बेटे को छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन बकाया भुगतान न होने के कारण उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। आर्थिक तंगी के चलते परिजन रकम की व्यवस्था नहीं कर सके और बेटे के बिना ही अंतिम संस्कार करना पड़ा।

इधर, मृतक के भाई और अन्य परिजन पहुंचे तो उन्होंने शरीर पर चोट के निशान होने का दावा करते हुए हत्या की आशंका जताई। सूचना पर पहुंची चिलुआताल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के दौरान विसरा सुरक्षित रखा गया है। शनिवार को शव भतीजे को सौंप दिया गया, जिसने अंतिम संस्कार किया। चिलुआताल थानेदार सूरज सिंह ने कहा कि बुजुर्ग के शव को उनके भतीजे को सौंपा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

चाचा की चिता जल गई, अब बेटे को छुड़ाने के लिए भी पैसे नहीं मृतक के भतीजे ने बताया कि चाचा ने गांव की संपत्ति बेच गायत्रीनगर में मकान बनाया था। संतान नहीं थी, इसलिए 25 वर्ष पहले रिश्तेदारी के एक बच्चे को गोद लिया और उसे बेटे की तरह पाला। शादी भी कराई, लेकिन नशे की लत ने पूरा परिवार बिखेर दिया। उन्होंने कहा, चाचा का अंतिम संस्कार तो किसी तरह हम लोगों ने अपने खर्च पर कर दिया, लेकिन अब उनके बेटे को नशा मुक्ति केंद्र से छुड़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। आगे क्या होगा, यह भी समझ में नहीं आ रहा।

एसपी नार्थ, ज्ञानेन्द्र ने कहा कि मृतक के भतीजे व अन्य लोगों ने मौत पर संदेह प्रकट किया था, जबकि मेडिकल कॉलेज से मौत का प्रमाणपत्र मिल चुका था। उनके संदेह पर पोस्टमार्टम कराया गया। नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती बेटे को वहां के लोग पैसे के अभाव में नहीं छोड़ रहे हैं, इसकी किसी ने पुलिस में शिकायत नहीं की है। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।