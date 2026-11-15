पत्नी से झगड़े के बाद ठेकेदार ने की आत्महत्या, लाइसेंसी हथियार से मार ली गोली
गोरखपुर में पत्नी से विवाद के बाद ठेकेदार ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। घटना रामगढ़ताल इलाके में शनिवार देर रात सामने आई है। मृतक की पहचान अजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने लाइसेंसी असलहा कब्जे में लिया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। यूपी के गोरखपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी से विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रामगढ़ताल इलाके में शनिवार देर रात पत्नी से विवाद के बाद एक ठेकेदार ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। घटना की जानकारी होने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान अजीत सिंह के रूप में हुई है।
पुलिस के मुताबिक, शनिवार देर रात अजीत सिंह का किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हुआ था। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो वह खून से लथपथ पड़े थे। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौक पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से मृतक का लाइसेंसी असलहा कब्जे में ले लिया है। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। एसपी सिटी निमिष पाटील का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का कहना है कि मामला घरेलू विवाद का है। मामले में शुरुआती जानकारी के अनुसार पति और पत्नी के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच झगड़ा किस बात को लेकर हुआ इसकी अभी जानकारी नहीं हो पाई है। परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। परिवार में मौत के बाद से ही कोहराम है। पड़ोसियों ने भी जानकारी दी है कि गोली की आवाज के बाद उन्हें घटना की जानकारी हुई है।
लाइसेंसी था असलहा
पुलिस का कहना है कि मौके से असलहा कब्जे में ले लिया गया है। हथियार लाइसेंसी था। मृतक ने हथियार का लाइसेंस लिया हुआ था। पुलिस ने हथियार कब्जे में ले लिया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें