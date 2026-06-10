Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मां के ब्रह्मभोज में भाई की गोली मारकर हत्या, भीड़ ने आरोपी की पत्नी-बेटी को पीटा

Srishti Kunj प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर में मां के ब्रह्मभोज में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों भाईयों के बीच पैसे खर्च करने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद बड़े भाई ने छोटे को गोली मार दी। भीड़ ने गुस्से में आरोपी की पत्नी और बेटी को पीट दिया।

मां के ब्रह्मभोज में भाई की गोली मारकर हत्या, भीड़ ने आरोपी की पत्नी-बेटी को पीटा

यूपी के गोरखपुर में पिपराइच क्षेत्र के जंगल धूषण टोला बड़की रेतवहिया में मंगलवार दोपहर में मां के ब्रह्मभोज के दौरान पैसा खर्च करने के विवाद में बड़े भाई ने छोटे की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे गुस्साए लोगों ने आरोपित की पत्नी व बेटी को पीट दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बड़की रेतवहिया निवासी कोमल शर्मा के चार बेटों में बड़े दिग्विजय और सोनू गांव के पुराने मकान में रहते हैं, जबकि सत्यप्रकाश उर्फ शुभम और श्याम शंकर माता-पिता के साथ खेत में बने मकान में रहते थे।

कोमल की पत्नी सावित्री का 16 दिन पहले निधन हो गया था। मंगलवार को ब्रह्मभोज था। बताया जा रहा है कि दिग्विजय और सोनू मां के ब्रह्मभोज से जुड़े संस्कारों में शामिल नहीं हुए थे। इसे लेकर परिवार में नाराजगी थी। मंगलवार को ब्रह्मभोज में पहुंची दिग्विजय की पत्नी व घर की महिलाओं में खर्च को लेकर कहासुनी हो रही थी। इसी बीच दिग्विजय भी पहुंच गया। आरोप है कि दिग्विजय ने पिस्टल से सत्यप्रकाश पर फायर कर दिया। गोली सीने में लगने से उसकी मौत हो गई।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:कारोबारी पिता-पुत्र की हत्या करने वाले बदमाश की भी मौत, लोगों ने पकड़कर पीटा था

ब्रह्मभोज में बिखरा परिवार, पिता को मार चुका है चाकू

जंगल धूषण टोला बड़की रेतवहिया गांव में मंगलवार को मां के ब्रह्मभोज के दौरान हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। जिस घर में मृतका सावित्री देवी की आत्मा की शांति के लिए आयोजन हो रहा था, वहीं कुछ ही देर बाद गोलियों की आवाज गूंज उठी और परिवार के सबसे छोटे बेटे शुभम उर्फ सत्यप्रकाश (25) की मौत हो गई।

करीब दो बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि करीब 12 वर्ष पहले खेत की रखवाली के दौरान पिता कोमल शर्मा पर चाकू से हमला हुआ था। चर्चा है कि उस घटना में भी दिग्विजय का ही नाम सामने आया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

ये भी पढ़ें:तुम्हारी गुंडई...घुसेड़ दूंगा, पुलिस की नौकरी भूल जाओगे; ARM के बिगड़े बोल

आरोपित की पत्नी और बेटी को पीटा

हत्या से गुस्साए परिवारीजनों ने आरोपित दिग्विजय की पत्नी और बेटी को बुरी तरह से पीट दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को भीड़ से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। उनके घर पर एहतियात फोर्स लगा दी गई है। मृतक के चचेरे भाई मनोज शर्मा पुत्र टीमल शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद के चलते दिग्विजय ने अपने सगे भाई सत्यप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी।

एसपी नार्थ, ज्ञानेन्द्र ने कहा कि मां के ब्रह्मभोज में पैसों के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। केस दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:तुम्हारी गुंडई...घुसेड़ दूंगा, पुलिस की नौकरी भूल जाओगे; ARM के बिगड़े बोल

नौ मई को हुई थी सगाई, 16 फरवरी को होनी थी शादी

सत्यप्रकाश उर्फ शुभम प्रापर्टी डीलिंग का काम करता था। उसकी सगाई बीती 9 मई को चरगांवा की एक युवती से हुई थी और आगामी 16 फरवरी को शादी तय थी। ब्रह्मभोज कार्यक्रम पूरा करने के बाद शादी की तैयारी शुरू होनी थी।

आरोपी ऑटो चालक

आरोपी दिग्विजय शर्मा के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि वह ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता है। उसकी पत्नी राधा जंगल धूसड़ के पास श्रृंगार भवन की दुकान चलाती है। तीसरा भाई और दिग्विजय के साथ रहने वाला सोनू शर्मा भी अपने मकान में ताला बंद कर कहीं चला गया है। ग्रामीणों के अनुसार हत्या की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग आरोपी के घर के बाहर जुट गए। कुछ लोगों ने गुस्से में घर में तोड़फोड़ करने की कोशिश भी की, लेकिन मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने लोगों को समझाकर शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।