मां के ब्रह्मभोज में भाई की गोली मारकर हत्या, भीड़ ने आरोपी की पत्नी-बेटी को पीटा

गोरखपुर में मां के ब्रह्मभोज में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों भाईयों के बीच पैसे खर्च करने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद बड़े भाई ने छोटे को गोली मार दी। भीड़ ने गुस्से में आरोपी की पत्नी और बेटी को पीट दिया।

यूपी के गोरखपुर में पिपराइच क्षेत्र के जंगल धूषण टोला बड़की रेतवहिया में मंगलवार दोपहर में मां के ब्रह्मभोज के दौरान पैसा खर्च करने के विवाद में बड़े भाई ने छोटे की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे गुस्साए लोगों ने आरोपित की पत्नी व बेटी को पीट दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बड़की रेतवहिया निवासी कोमल शर्मा के चार बेटों में बड़े दिग्विजय और सोनू गांव के पुराने मकान में रहते हैं, जबकि सत्यप्रकाश उर्फ शुभम और श्याम शंकर माता-पिता के साथ खेत में बने मकान में रहते थे।

कोमल की पत्नी सावित्री का 16 दिन पहले निधन हो गया था। मंगलवार को ब्रह्मभोज था। बताया जा रहा है कि दिग्विजय और सोनू मां के ब्रह्मभोज से जुड़े संस्कारों में शामिल नहीं हुए थे। इसे लेकर परिवार में नाराजगी थी। मंगलवार को ब्रह्मभोज में पहुंची दिग्विजय की पत्नी व घर की महिलाओं में खर्च को लेकर कहासुनी हो रही थी। इसी बीच दिग्विजय भी पहुंच गया। आरोप है कि दिग्विजय ने पिस्टल से सत्यप्रकाश पर फायर कर दिया। गोली सीने में लगने से उसकी मौत हो गई।

ब्रह्मभोज में बिखरा परिवार, पिता को मार चुका है चाकू जंगल धूषण टोला बड़की रेतवहिया गांव में मंगलवार को मां के ब्रह्मभोज के दौरान हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। जिस घर में मृतका सावित्री देवी की आत्मा की शांति के लिए आयोजन हो रहा था, वहीं कुछ ही देर बाद गोलियों की आवाज गूंज उठी और परिवार के सबसे छोटे बेटे शुभम उर्फ सत्यप्रकाश (25) की मौत हो गई।

करीब दो बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि करीब 12 वर्ष पहले खेत की रखवाली के दौरान पिता कोमल शर्मा पर चाकू से हमला हुआ था। चर्चा है कि उस घटना में भी दिग्विजय का ही नाम सामने आया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

आरोपित की पत्नी और बेटी को पीटा हत्या से गुस्साए परिवारीजनों ने आरोपित दिग्विजय की पत्नी और बेटी को बुरी तरह से पीट दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को भीड़ से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। उनके घर पर एहतियात फोर्स लगा दी गई है। मृतक के चचेरे भाई मनोज शर्मा पुत्र टीमल शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद के चलते दिग्विजय ने अपने सगे भाई सत्यप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी।

एसपी नार्थ, ज्ञानेन्द्र ने कहा कि मां के ब्रह्मभोज में पैसों के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। केस दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

नौ मई को हुई थी सगाई, 16 फरवरी को होनी थी शादी सत्यप्रकाश उर्फ शुभम प्रापर्टी डीलिंग का काम करता था। उसकी सगाई बीती 9 मई को चरगांवा की एक युवती से हुई थी और आगामी 16 फरवरी को शादी तय थी। ब्रह्मभोज कार्यक्रम पूरा करने के बाद शादी की तैयारी शुरू होनी थी।