बेटे का जन्मदिन मनाने और कर्ज चुकाने को गढ़ी लूट की कहानी, गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर में गुलरिहा थाना क्षेत्र में लूट की झूठी सूचना देने वाले युवक को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 50 हजार रुपये भी बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया।

यूपी के गोरखपुर में गुलरिहा थाना क्षेत्र में लूट की झूठी सूचना देने वाले युवक को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 50 हजार रुपये भी बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया। गुलरिहा क्षेत्र के जैनपुर निवासी सनोज निषाद पुत्र रामनेवास निषाद, अपने गांव के नरेश निषाद के यहां मुर्गी दाना सप्लाई करता था। 11 दिसंबर को वह बाइक से श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के नगबारी में मुर्गी दाना पहुंचाने गया था। लौटते समय उसके पास 50 हजार रुपये थे।

जंगल हरपुर के दलदलहवा टोला के पास पहुंचने पर सनोज ने डायल 112 पर कॉल कर दो बदमाशों द्वारा रुपये लूट लिए जाने की सूचना दी। जांच में पुलिस को संदेह हुआ तो कड़ाई से पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि उसने 31 दिसंबर को अपने बेटे काजन्मदिन मनाने और 23 हजार रुपये का कर्ज चुकाने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। उसकी तलाशी में 500 रुपये के 100 नोट बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि जब उसे लगा कि वह बच नहीं पाएगा, तो उसने पूरी सच्चाई बता दी।