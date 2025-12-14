Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
बेटे का जन्मदिन मनाने और कर्ज चुकाने को गढ़ी लूट की कहानी, गिरफ्तार

यूपी के गोरखपुर में गुलरिहा थाना क्षेत्र में लूट की झूठी सूचना देने वाले युवक को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 50 हजार रुपये भी बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया।

Dec 14, 2025 09:19 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में गुलरिहा थाना क्षेत्र में लूट की झूठी सूचना देने वाले युवक को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 50 हजार रुपये भी बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया। गुलरिहा क्षेत्र के जैनपुर निवासी सनोज निषाद पुत्र रामनेवास निषाद, अपने गांव के नरेश निषाद के यहां मुर्गी दाना सप्लाई करता था। 11 दिसंबर को वह बाइक से श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के नगबारी में मुर्गी दाना पहुंचाने गया था। लौटते समय उसके पास 50 हजार रुपये थे।

जंगल हरपुर के दलदलहवा टोला के पास पहुंचने पर सनोज ने डायल 112 पर कॉल कर दो बदमाशों द्वारा रुपये लूट लिए जाने की सूचना दी। जांच में पुलिस को संदेह हुआ तो कड़ाई से पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि उसने 31 दिसंबर को अपने बेटे काजन्मदिन मनाने और 23 हजार रुपये का कर्ज चुकाने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। उसकी तलाशी में 500 रुपये के 100 नोट बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि जब उसे लगा कि वह बच नहीं पाएगा, तो उसने पूरी सच्चाई बता दी।

जैनपुर टोला मोहम्मद बरवां से गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बेटे का जन्मदिन मनाने और निजी कर्ज चुकाने के लिए 50 हजार रुपये की लूट की फर्जी कहानी रची थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर पूरी रकम भी बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सनोज ने जंगल हरपुर के दलदलहवा टोला के पास पहुंचने पर डायल 112 पर कॉल कर सूचना दी कि अपाची बाइक सवार दो बदमाशों ने उससे 50 हजार रुपये लूट लिए हैं। इसके बाद उसने गुलरिहा थाने में तहरीर देकर भी यही आरोप दोहराया।

