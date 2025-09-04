बेटे को परीक्षा में एक नंबर मिलने पर सदमे में आए पिता, यूनिवर्सिटी में ही तोड़ा दम

छात्र के एक नंबर पाने से सदमे में आए पिता की डीडीयू में मौत हो गई। एमएससी गणित के छात्र को इंटरनल में एक नंबर मिला है। देवरिया का छात्र पिता संग विभागाध्यक्ष से शिकायत करने पहुंचा था। नंबर नहीं बढ़ पाने की बात सुन कुर्सी से गिरे और जान चली गई।

गोरखपुर में बेटे के आंतरिक मूल्यांकन (इंटरनल) में महज एक नंबर पाने से सदमे में आए पिता की दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) में मौत हो गई। एमएससी गणित के छात्र व उसके पिता सोमवार को प्रभारी विभागाध्यक्ष के पास नंबर कम मिलने की शिकायत लेकर पहुंचे थे। नंबर नहीं बढ़ पाने की बात सुनते ही पिता कुर्सी से गिर गए। उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

देवरिया के भलुअनी के रहने वाले छात्र ने बताया कि क्लासिकल मैकेनिक्स की 75 नंबर की लिखित परीक्षा में उसे 34 नंबर मिले हैं जबकि 25 नंबर के इंटरनल में केवल एक नंबर मिला है। जबकि, पहले सेमेस्टर में 78 प्रतिशत, दूसरे में 80, तीसरे में 85 और चौथे सेमेस्टर में ओवरआल करीब 78 फीसदी नंबर मिले हैं। नंबर कम मिलने की शिकायत पर 17 जुलाई को आवेदन किया। पीपीगंज में एक शिक्षक रिश्तेदार ने चार से पांच बार विवि में विभागाध्यक्ष से मुलाकात की, लेकिन, कोई हल नहीं निकला। दो अगस्त को नए विभागाध्यक्ष को आवेदन किया।

आरटीआई से कॉपी निकालकर स्टडी की। शिक्षकों से बताया कि कुछ नंबर बढ़ सकते हैं। 27 अगस्त को कुलपति से मिला लेकिन कोई हल नहीं निकला। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह से मिला तो उन्होंने वीसी को पत्र लिख कार्रवाई की मांग की। वीसी कार्यालय से फोन कर एक सितंबर को बुलाया गया। पिता भी साथ आए थे। प्रभारी विभागाध्यक्ष प्रो. राजवंत राय ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। यह सुनते ही पिता अचेत हो गए।

इंटरनल में एक नंबर मिलना चर्चा का विषय गणित विभाग में छात्र को इंटरनल में एक नंबर मिलना चर्चा का विषय बना है। शिक्षकों की मानें तो पांच नंबर छात्र की उपस्थिति पर ही मिल जाते हैं। 20 नंबर देने का अधिकार शिक्षकों के हाथ में है। एक नंबर कैसे दिया गया वह भी गणित जैसे विषय में, इस पर सभी हैरानी जता रहे हैं। छात्र के अनुसार जब विवि में किसी ने नहीं सुनी तो वह थक हार कर एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के पास गया। एमएलसी ने अपने पैड पर कुलपति को पत्र लिख मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग। मामले में कुलपति कार्यालय से फोन कर विवि में एक सितंबर को बुलाया गया। पिता भी मेरे साथ विश्वविद्यालय आए।

गणित विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष प्रो. राजवंत राय ने अपने विभाग प्राचीन इतिहास में बुलाया। छात्र ने बताया कि प्रभारी विभागाध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में कुछ नहीं हो सकता है। इस पर पिता ने कुछ कहना चाहा तभी वह अचेत होकर गिर गए। इसके बाद विवि ने एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया, जहां डॉक्टरों ने पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया।