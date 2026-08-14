मरीज माफिया के चंगुल में फंसकर गई युवक की जान, पैसा खत्म होने पर इलाज हुआ बंद
गोरखपुर में मरीज माफिया के चंगुल में फंसकर कुशीनगर के युवक की जान गई। मरीज माफिया बीआरडी से निजी अस्पताल में ले गए। पैसा खत्म होने पर इलाज बंद कर दिया गया। 29 हजार में सिर का ऑपरेशन करवाने के पैसे नहीं थे तो परिजन मरीज को लेकर लौट गए। रास्ते में मौत हो गई।
यूपी में कुशीनगर के कप्तानगंज में पेड़ से टकराकर गंभीर रूप से घायल 25 वर्षीय राजू की मरीज माफिया के चक्कर में जान चली गई। मेडिकल कॉलेज में भर्ती राजू को अच्छा इलाज दिलाने के मान पर मरीज माफिया उसे एक निजी अस्पताल पहुंचा दिए। निजी अस्पताल ने उसके सिर का ऑपरेशन कर दिया। परिजनों ने आगे इलाज के लिए पैसे नहीं होने की बात कही तो उन्हें मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। पैसे के अभाव में परिजन राजू को लेकर घर के लिए निकले और रास्ते में उसकी मौत हो गई। राजू का इलाज मेडिकल कॉलेज में ही जारी रहता तो शायद उसकी जान नहीं जाती।
घायल राजू को पहले कप्तानगंज सीएचसी ले जाया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिजनों के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब तीन बजे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के दौरान एक युवक उनके संपर्क में आया। उसने फातिमा बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। इसके बाद राजू को वहां ले जाया गया। रात करीब 8:30 बजे स्वेच्छा से बाहर इलाज कराने के लिए उसके परिवारीजनों ने मेडिकल कालेज चौकी पर नाम-पता दर्ज कराया और राजू को युवक के निजी कार से अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया।
एक हादसे से उजड़ गया परिवार
राजू राजगीर मिस्त्री का काम करता था। दो साल पहले उसकी शादी ज्योति से हुई थी। उसकी 10 महीने की मासूम बेटी है। बहन को ससुराल से मांगलिक कार्यक्रम के लिए घर लाने निकला राजू खुद घर नहीं लौट सका। जिस घर में कार्यक्रम की तैयारियां हो रही थीं, वहां अब मातम पसरा है।
अब जांच के घेरे में मरीज को निजी अस्पताल पहुंचाने वाला युवक
राजू की मौत ने मेडिकल कॉलेज से निजी अस्पतालों तक गंभीर मरीजों को पहुंचाने वाले मरीज माफिया के नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के बाद मरीज को निजी अस्पताल ले जाने की पहल किसने की और उसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर इलाज जारी रखने या न रखने का फैसला कैसे हुआ। यदि किसी संगठित ‘मरीज माफिया’ की भूमिका सामने आती है तो यह सिर्फ राजू की मौत का मामला नहीं, बल्कि गंभीर मरीजों को सरकारी अस्पताल से निजी अस्पतालों तक ले जाने वाली पूरी व्यवस्था की जांच का विषय बन सकता है।
29 हजार में ऑपरेशन, फिर इलाज के लिए पैसे नहीं
परिजनों का कहना है कि निजी अस्पताल में पहले 29 हजार रुपये जमा कराए गए। इसके बाद राजू के सिर का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद भी उसकी हालत गंभीर थी और इलाज जारी रखने के लिए और रुपये मांगे गए। परिवार ने गरीबी का हवाला देते हुए पैसे नहीं होने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद अस्पताल की ओर से मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। परिजनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती करा सकें। वे राजू को लेकर कप्तानगंज स्थित घर के लिए निकल पड़े। गुरुवार सुबह करीब चार बजे रास्ते में ही राजू ने दम तोड़ दिया।
अस्पताल ने कहा, मरीज की हालत गंभीर थी
निजी अस्पताल के संचालक ने बताया कि मरीज की हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने उसके सिर का ऑपरेशन किया था। इलाज में रुपये खर्च होते हैं, लेकिन परिजनों ने बताया कि उनके पास एक भी पैसा नहीं है। संचालक ने कहा कि इसमें अस्पताल की कोई गलती नहीं है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें