मरीज माफिया के चंगुल में फंसकर गई युवक की जान, पैसा खत्म होने पर इलाज हुआ बंद

गोरखपुर में मरीज माफिया के चंगुल में फंसकर कुशीनगर के युवक की जान गई। मरीज माफिया बीआरडी से निजी अस्पताल में ले गए। पैसा खत्म होने पर इलाज बंद कर दिया गया। 29 हजार में सिर का ऑपरेशन करवाने के पैसे नहीं थे तो परिजन मरीज को लेकर लौट गए। रास्ते में मौत हो गई।

यूपी में कुशीनगर के कप्तानगंज में पेड़ से टकराकर गंभीर रूप से घायल 25 वर्षीय राजू की मरीज माफिया के चक्कर में जान चली गई। मेडिकल कॉलेज में भर्ती राजू को अच्छा इलाज दिलाने के मान पर मरीज माफिया उसे एक निजी अस्पताल पहुंचा दिए। निजी अस्पताल ने उसके सिर का ऑपरेशन कर दिया। परिजनों ने आगे इलाज के लिए पैसे नहीं होने की बात कही तो उन्हें मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। पैसे के अभाव में परिजन राजू को लेकर घर के लिए निकले और रास्ते में उसकी मौत हो गई। राजू का इलाज मेडिकल कॉलेज में ही जारी रहता तो शायद उसकी जान नहीं जाती।

घायल राजू को पहले कप्तानगंज सीएचसी ले जाया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिजनों के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब तीन बजे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के दौरान एक युवक उनके संपर्क में आया। उसने फातिमा बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। इसके बाद राजू को वहां ले जाया गया। रात करीब 8:30 बजे स्वेच्छा से बाहर इलाज कराने के लिए उसके परिवारीजनों ने मेडिकल कालेज चौकी पर नाम-पता दर्ज कराया और राजू को युवक के निजी कार से अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया।

एक हादसे से उजड़ गया परिवार राजू राजगीर मिस्त्री का काम करता था। दो साल पहले उसकी शादी ज्योति से हुई थी। उसकी 10 महीने की मासूम बेटी है। बहन को ससुराल से मांगलिक कार्यक्रम के लिए घर लाने निकला राजू खुद घर नहीं लौट सका। जिस घर में कार्यक्रम की तैयारियां हो रही थीं, वहां अब मातम पसरा है।

अब जांच के घेरे में मरीज को निजी अस्पताल पहुंचाने वाला युवक राजू की मौत ने मेडिकल कॉलेज से निजी अस्पतालों तक गंभीर मरीजों को पहुंचाने वाले मरीज माफिया के नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के बाद मरीज को निजी अस्पताल ले जाने की पहल किसने की और उसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर इलाज जारी रखने या न रखने का फैसला कैसे हुआ। यदि किसी संगठित ‘मरीज माफिया’ की भूमिका सामने आती है तो यह सिर्फ राजू की मौत का मामला नहीं, बल्कि गंभीर मरीजों को सरकारी अस्पताल से निजी अस्पतालों तक ले जाने वाली पूरी व्यवस्था की जांच का विषय बन सकता है।

29 हजार में ऑपरेशन, फिर इलाज के लिए पैसे नहीं परिजनों का कहना है कि निजी अस्पताल में पहले 29 हजार रुपये जमा कराए गए। इसके बाद राजू के सिर का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद भी उसकी हालत गंभीर थी और इलाज जारी रखने के लिए और रुपये मांगे गए। परिवार ने गरीबी का हवाला देते हुए पैसे नहीं होने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद अस्पताल की ओर से मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। परिजनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती करा सकें। वे राजू को लेकर कप्तानगंज स्थित घर के लिए निकल पड़े। गुरुवार सुबह करीब चार बजे रास्ते में ही राजू ने दम तोड़ दिया।