पति ने खींची बाथरूम से निकलते हुए पत्नी की अश्लील फोटो, सोशल मीडिया पर की वायरल
यूपी में एक पति ने अपनी पत्नी की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। बताया जा रहा है कि गोरखपुर में रामगढ़ताल थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, अश्लील फोटो वायरल कर बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
यूपी में एक पति ने अपनी पत्नी की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। बताया जा रहा है कि गोरखपुर में रामगढ़ताल थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, अश्लील फोटो वायरल कर बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पत्नी के पति से इस बारे में पूछने पर गुरुवार सुबह पति ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़िता थाने पहुंच गई और पीड़िता ने मामले में पति के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी।
पुलिस ने मामले में महिला की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि उसका पति आए दिन उससे मारपीट करता है और उसकी तनख्वाह जबरन छीन लेता है। विरोध करने पर गाली-गलौज और धमकी देता है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति ने बाथरूम से निकलते समय उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर वायरल कर दी, जिससे उसकी बदनामी हुई। तहरीर में महिला ने यह भी कहा है कि पति के कई लड़कियों से संबंध हैं और वह उनके सामने भी उसे अपमानित करता है।
आरोप है कि पति शराब के नशे में घर आता है और शिकायत करने पर हाथ-पैर तोड़ने की धमकी देता है। महिला ने बताया कि वह रेलवे में नौकरी करती है और कई बार रास्ते में भी उसके साथ मारपीट की गई है। पीड़िता ने अपनी जान-माल और संपत्ति को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बस्ती में शादी झांसा देकर दुष्कर्म व अश्लील फोटो वायरल किया
सोनहा पुलिस ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व फोटो वायरल करने के मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस को दी तहरीर में सोनहा थानाक्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी बहन को दूसरे समुदाय का युवक अपने झांसे में लिया। शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। जब मेरी बहन से विरोध किया तो उसकी गंदी फोटो वायरल कर दी। उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी देने लगा।
इस मामले में पुलिस ने इरशाद थाना सोनहा के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़खानी व धमकी देने का केस दर्ज किया है।एसओ सोनहा महेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी इरशाद को बनवधिया पुल के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वालों में उनके साथ एसआई दिलीप कुमार और करुणेश रहे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें