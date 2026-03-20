शराब की एक दुकान के लिए मारामारी! लाइसेंस फीस 45 लाख, आवेदन से ही कमा लिए 85 लाख

यूपी के गोरखपुर में पिपराइच रोड पर तुर्रा बाजार में देसी शराब की दुकान को हासिल करने के लिए शराब कारोबारियों में मारामारी मची हुई है। 45 लाख रुपये लाइसेंस फीस वाली दुकान के लिए आबकारी विभाग ने सिर्फ आवेदन शुल्क से एक करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है।

यूपी के गोरखपुर में पिपराइच रोड पर तुर्रा बाजार में देसी शराब की दुकान को हासिल करने के लिए शराब कारोबारियों में मारामारी मची हुई है। 45 लाख रुपये लाइसेंस फीस वाली दुकान के लिए आबकारी विभाग ने सिर्फ आवेदन शुल्क से एक करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। वहीं, शुक्रवार को आबकारी विभाग देसी और कंपोजिट की 26 शराब की दुकानों के लिए लाटरी है। नौ देसी और अंग्रेजी दुकानों के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। इनके लिए दूसरे चरण में लाटरी निकाले जाने की तैयारी है।

पिपराइच रोड पर तुर्रा बाजार में देसी शराब की दुकान आपसी विवाद में छूट गई है। अब इस दुकान को हासिल करने के लिए शराब के कारोबारियों में मारामारी हो रही है। 45 लाख लाइसेंस फीस वाली देसी शराब की दुकान के लिए आवेदन के लिए 40 हजार रुपये शुल्क जमा करना है। इस आवेदन शुल्क की बाद में वापसी भी नहीं होती है। इस दुकान के लिए कुल 214 लोगों ने आवेदन किया है। ऐसे में लाइसेंस फीस से दोगुनी रकम सिर्फ आवेदन शुल्क के रूप में सरकारी खजाने में जमा हो गई है।

आवेदन शुल्क के रूप में 85 लाख रुपये से अधिक शुल्क जमा होने से यह दुकान चर्चा का केन्द्र बनी हुई है। बताया जा रहा है कि देसी की यह दुकान कमाई के लिहाज से काफी अच्छी थी। लेकिन दुकान को लेकर आपस में विवाद के चलते इसका नवीनीकरण नहीं हुआ है। जिला आबकारी अधिकारी, महेन्द्र प्रताप सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शुक्रवार को देसी और कंपोजिट की 26 दुकानों की लाटरी होगी। दूसरे चरण में 9 दुकानों की लाटरी होगी। इन दुकानों के लिए अभी आवेदन नहीं मिले हैं।