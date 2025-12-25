गोरखपुर में योगी की सुरक्षा में चूक के बाद फैसला, हर जिले में गठित होगी विशेष ट्रेनिंग वाली टीम

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला लिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र जारी कर मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला लिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र जारी कर मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत सामान्य सुरक्षा के अतिरिक्त एक विशेष टीम हर जिले में गठित की जाएगी, जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और आवागमन के दौरान तैनात रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार, मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए हर जिले में दस सदस्यीय विशेष टीम बनाई जाएगी। टीम में एक सीओ, एक इंस्पेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर समेत दस पुलिसकर्मी शामिल होंगे। यह टीम पूरी तरह से मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर केंद्रित रहेगी और किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होगी। साथ ही हर जिले में एक सीओ को मुख्यमंत्री सुरक्षा का नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो पूरी व्यवस्था की निगरानी और समन्वय करेगा।

विशेष टीम में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में वीआईपी सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, खतरे की पहचान, त्वरित प्रतिक्रिया और आधुनिक सुरक्षा तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि प्रशिक्षित और समर्पित टीम होने से सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक की संभावना कम होगी।

बताया जा रहा है कि गोरखपुर में हाल के दिनों में सुरक्षा चूक से जुड़े मामले सामने आए थे। इन्हीं घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। खास तौर पर मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर सहित अन्य संवेदनशील जिलों में इस नई व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह विशेष सुरक्षा व्यवस्था मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सक्रिय कर दी जाएगी और कार्यक्रम समाप्त होने तक पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। इसके अलावा खुफिया इनपुट के आधार पर टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे। मुख्यालय ने साफ किया है कि सुरक्षा में चूक पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। एसपी सिटी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि टीम का गठन कर दिया गया है।

हाल के दिनों में सुरक्षा में हुई चूक के मामले - चार दिसंबर: सीएम के एक कार्यक्रम से लौटते समय असुरन के पास फ्लीट के आगे प्राइवेट बस आ गई थी। इस मामले में थानेदार, चौकी इंचार्ज को हटाया गया था।