तीन दिन से पांच बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर की रेड, बड़ी मात्रा में नकदी-जेवर मिले

संक्षेप: यूपी में टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितता को लेकर गोरखपुर और कुशीनगर के पांच बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर का सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। गोरखपुर के कारोबारियों के ठिकानों के साथ ही देवरिया में शराब फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकदी और जेवरात मिलने की सूचना है।

यूपी में टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितता को लेकर गोरखपुर और कुशीनगर के पांच बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर का सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। ऑटोमोबाइल कारोबारी के स्पोर्ट्स कॉलेज आवास और टैंकर कारोबारी के गीडा फैक्ट्री पर आयकर की टीमों ने कागजात खंगाले।

सूत्रों के मुताबिक, गोरखपुर के कारोबारियों के ठिकानों के साथ ही देवरिया में शराब फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकदी और जेवरात मिलने की सूचना है। दो ठिकानों से 75 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। वहीं कुशीनगर में रियल एस्टेट कारोबारी के संपत्तियों के वैल्यूशन के लिए गोरखपुर से टीम बुलाई गई। साथ ही एमडी और प्रबंधक का बयान दर्ज किया गया।

आयकर के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें मंगलवार से ही 220 से अधिक अधिकारियों के साथ टैक्स चोरी से जुड़े मामलों को लेकर सर्च कर रही हैं। टीम को रियल एस्टेट, शराब कारोबार से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं। रियल एस्टेट कारोबार में ब्लैक मनी लगाने के भी पुख्ता सबूत मिले हैं। गोरखपुर में दो ठिकानों के साथ देवरिया में आयकर की टीम को शराब की फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकदी मिली है।

सूत्रों के मुताबिक, टीम ने इन ठिकानों से 75 लाख से अधिक नकदी जब्त की है। एक ठिकाने पर मिले 70 लाख से अधिक के बारे में आयकर टीम ने पूछताछ की तो कारोबारी ने उसे पार्टनर का बताया। वहीं एक ठिकाने पर आयकर की टीम को नकदी गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक, एक कारोबारी के बैंक के लॉकर को टीम ने अपने सामने खुलवाया। वहां भी कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही कई ठिकानों से सोने के आभूषण मिले हैं। वहीं कुशीनगर में रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर कागजात को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है।

कल तक चल सकता है सर्च ऑपरेशन आयकर के विभिन्न टीमों में शामिल 220 से अधिकारियों को सुबह, दोपहर और शाम को सिविल लाइंस स्थित आयकर विभाग के कार्यालय से भोजन मुहैया कराया जा रहा है। इसी के साथ कुछ अधिकारियों के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाएं भी ठिकानों पर पहुंचाई गईं। आयकर के सूत्रों के मुताबिक, सर्च ऑपरेशन शुक्रवार को देर शाम खत्म हो सकता है।