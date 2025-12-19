Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Gorakhpur Kushinagar Income Tax Raid on Five businessman from three days Cash jewelry Found
तीन दिन से पांच बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर की रेड, बड़ी मात्रा में नकदी-जेवर मिले

तीन दिन से पांच बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर की रेड, बड़ी मात्रा में नकदी-जेवर मिले

संक्षेप:

यूपी में टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितता को लेकर गोरखपुर और कुशीनगर के पांच बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर का सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। गोरखपुर के कारोबारियों के ठिकानों के साथ ही देवरिया में शराब फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकदी और जेवरात मिलने की सूचना है।

Dec 19, 2025 07:45 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी में टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितता को लेकर गोरखपुर और कुशीनगर के पांच बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर का सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। ऑटोमोबाइल कारोबारी के स्पोर्ट्स कॉलेज आवास और टैंकर कारोबारी के गीडा फैक्ट्री पर आयकर की टीमों ने कागजात खंगाले।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूत्रों के मुताबिक, गोरखपुर के कारोबारियों के ठिकानों के साथ ही देवरिया में शराब फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकदी और जेवरात मिलने की सूचना है। दो ठिकानों से 75 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। वहीं कुशीनगर में रियल एस्टेट कारोबारी के संपत्तियों के वैल्यूशन के लिए गोरखपुर से टीम बुलाई गई। साथ ही एमडी और प्रबंधक का बयान दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी आज करेंगे गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण,होगा विरासत गलियारे का निरीक्षण

आयकर के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें मंगलवार से ही 220 से अधिक अधिकारियों के साथ टैक्स चोरी से जुड़े मामलों को लेकर सर्च कर रही हैं। टीम को रियल एस्टेट, शराब कारोबार से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं। रियल एस्टेट कारोबार में ब्लैक मनी लगाने के भी पुख्ता सबूत मिले हैं। गोरखपुर में दो ठिकानों के साथ देवरिया में आयकर की टीम को शराब की फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकदी मिली है।

सूत्रों के मुताबिक, टीम ने इन ठिकानों से 75 लाख से अधिक नकदी जब्त की है। एक ठिकाने पर मिले 70 लाख से अधिक के बारे में आयकर टीम ने पूछताछ की तो कारोबारी ने उसे पार्टनर का बताया। वहीं एक ठिकाने पर आयकर की टीम को नकदी गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक, एक कारोबारी के बैंक के लॉकर को टीम ने अपने सामने खुलवाया। वहां भी कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही कई ठिकानों से सोने के आभूषण मिले हैं। वहीं कुशीनगर में रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर कागजात को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है।

कल तक चल सकता है सर्च ऑपरेशन

आयकर के विभिन्न टीमों में शामिल 220 से अधिकारियों को सुबह, दोपहर और शाम को सिविल लाइंस स्थित आयकर विभाग के कार्यालय से भोजन मुहैया कराया जा रहा है। इसी के साथ कुछ अधिकारियों के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाएं भी ठिकानों पर पहुंचाई गईं। आयकर के सूत्रों के मुताबिक, सर्च ऑपरेशन शुक्रवार को देर शाम खत्म हो सकता है।

संपत्तियों का कराया जा रहा वैल्यूएशन

गुरुवार को रियल एस्टेट कारोबारी के संपत्तियों का आकलन करने के लिए गोरखपुर से टीम बुलाई गई। मकान के साथ अन्य संपत्तियों का वैल्यूएशन कराया जा रहा है। इसके साथ ही टीम ने रियल एस्टेट कारोबार के प्रमुख और उनके सहयोगियों के बयान भी दर्ज किए हैं। आयकर की टीमें कारोबारियों के बैंक खातों और लॉकर की भी डिटेल ली है। माना जा रहा है कि लॉकर में बेनामी संपत्ति की कुछ डिटेल मिल सकती है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |