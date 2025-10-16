Hindustan Hindi News
गोरखपुर में जूस विक्रेता की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने बनाया निशाना

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने देर रात उसपर हमला कर दिया और हत्या कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गोरखपुर जनपद के बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम गोड़सरी में शुक्रवार की देर रात एक जूस विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

Thu, 16 Oct 2025 09:47 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने देर रात उसपर हमला कर दिया और हत्या कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गोरखपुर जनपद के बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम गोड़सरी में शुक्रवार की देर रात एक जूस विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना करीब रात दो बजे की बताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, युवक दुकान बंद कर घर आया था। रात में अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाया। हमलावरों ने उसपर फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण जुटे तो खून से लथपथ शव देखकर दहशत फैल गई। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर बांसगांव थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी कौड़ीराम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक जांच में पुलिस आपसी रंजिश की संभावना पर जांच कर रही है। फिलहाल आसपास के इलाकों में दबिश दी जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने आस-पास के लोगों से भी बात की है जिससे हत्या के कारणों की जानकारी मिल सके। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अन्य जानकारी मिलेगी। साथ ही सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जाएगी। पुलिस का हना है कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।