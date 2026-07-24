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एक लाख के लिए धारदार हथियार से गले पर वार कर सर्राफ की हत्या, 3 हिरासत में

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान संवाददाता, गोरखपुर
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गोरखपुर में एक लाख के लिए धारदार हथियार से गले पर वार कर सर्राफ की हत्या कर दी गई। मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन को हिरासत में लिया है। एक और आरोपी की तलाश जारी है।

तीन पुलिस हिरासत में
सर्राफ की हत्या में तीन हिरासत में

यूपी के गोरखपुर में बेलीपार थाना क्षेत्र के कनइल कसिहार बंधे पर सर्राफा व्यवसायी रामलाल वर्मा (70) की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। मुख्य आरोपी समेत तीन को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपियों ने अपने एक और साथी का नाम बताया है, जिसकी तलाश में टीमें लगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया।

उधर, गुरुवार सुबह घटना के विरोध में व्यापारियों ने दुकानों को बंद कर प्रदर्शन भी किया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी प्रिंस पांडेय ने एक लाख रुपये हड़पने के लिए रिश्तेदारों व दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी गले से चेन, अंगूठी व रुपये लूट ले गए थे। पुलिस ने चेन, लॉकेट, अंगूठी के साथ ही 6595 रुपये बरामद कर लिया।

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एसपी साउथ दिनेश पुरी के मुताबिक, मलाव के रहने वाले मुख्य आरोपी प्रिंस पांडेय ने बाइक खरीदने के लिए रामलाल वर्मा से एक लाख कर्ज लिया था। समय बीतने पर रामलाल रुपये की मांग करने लगे। बुधवार की सुबह बुजुर्ग कौड़ीराम अपने घर से निकले। कसिहार के पास आरोपी प्रिंस पांडेय अपने ममेरे भाई सिकरीगंज निवासी अंशु दुबे के साथ बाइक से पहुंचा। आरोपी प्रिंस ने दुकान छोड़ने के बहाने व्यापारी को बाइक पर बैठा लिया।

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रास्ते में बंधे पर स्थित मंदिर में दर्शन करने के बहाने रुका और तभी अंशु ने बुजुर्ग का हाथ पीछे से पकड़ लिया और प्रिंस ने गर्दन पर वार कर दिया। फिर आरोपी बुजुर्ग का शव नदी में गिराकर भाग गए। एसपी के मुताबिक, इन दो लोगों ने रेकी की थी, जो आपस में रिश्तेदार हैं। उसमें से एक पकड़ लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पकड़े गए आरोपियों ने तीसरे का नाम बता दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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दिन में विरोध, गिरफ्तारी के बाद जताया अभार

सर्राफा व्यापारी की हत्या के विरोध में व्यापारियों ने दुकान बंद कर विरोध जताया। गुरुवार सुबह वह गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध कर रहे थे। लेकिन, देर शाम खुलासे के बाद पुलिस का आभार जताया। इससे पहले बुधवार शाम में बंधे किनारे गए ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को जानकारी दी थी। पुलिस ने सीसी कैमरा खंगालना शुरू किया तोदो संदिग्ध दिख गए,जो बुजुर्ग को बाइक पर बैठाकर ले जा रहे थे।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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