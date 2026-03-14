बहन के साथ नौकायन पर घूमतीं मिलीं गैंगरेप पीड़िता, लापता होने के बाद मचा था हड़कंप

यूपी के गोरखपुर शहर के चर्चित होटल-हुक्का बार सामूहिक दुष्कर्म कांड की पीड़िता अपने बहन संग रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित नौकायन पर घूमते मिल गईं। पीड़िता की मां ने अपहरण का आरोप लगाते हुए पुराने आरोपियों पर रामगढ़ताल थाने में केस दर्ज कराया था।

यूपी के गोरखपुर शहर के चर्चित होटल-हुक्का बार सामूहिक दुष्कर्म कांड की पीड़िता अपने बहन संग रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित नौकायन पर घूमते मिल गईं। पीड़िता इसी इलाके में रहती है। पुलिस ने नौकायन से बरामद कर लिया है। पीड़िता की मां ने अपहरण का आरोप लगाते हुए पुराने आरोपियों पर रामगढ़ताल थाने में केस दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि मां से कहासुनी के बाद दोनों बहनें घर से निकल गईं थीं। जबकि मां का आरोप है कि दर्ज केस में समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था।

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बात न मानने पर बेटियों का अपहरण कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने बहनों के बरामद होने के बाद जांच शुरू कर दी है। बहनों में से एक के लापता होने पर खुला था हुक्का बार कांड। बता दें कि रामगढ़ताल इलाके में रहने वाली मां के मुताबिक कुछ समय से तीन-चार लड़कियां उनके घर के पास किराए पर रह रही थीं। उन्होंने धीरे-धीरे बेटी से मेलजोल बढ़ाया और घर आना-जाना शुरू कर दिया। करीब तीन दिन पहले वही लड़कियां उनकी दोनों बेटियों को अपने साथ ले गईं, जिसके बाद से दोनों का कोई पता नहीं चला। इसी माह मुकदमे में सुनवाई होनी है।

आशंका है कि पीड़ित गवाही न करे इसलिए योजनाबद्ध तरीके से आरोपितों ने सहयोगी लड़कियों को पड़ोस में कमरे पर रखवाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही होटल व हुक्का बार संचालक समझौता करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। समझौते के दबाव में अपहरण का आरोप लगा मां ने केस किया था। दरअसल, बहनों में से एक के लापता होने के बाद ही हुक्का बार में बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला समाने आया था। तब पुलिस ने शाहपुर इलाके के हुक्का सहित कई होटलों पर कार्रवाई करते हुए 18 लोगों को जेल भेजा था।