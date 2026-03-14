बहन के साथ नौकायन पर घूमतीं मिलीं गैंगरेप पीड़िता, लापता होने के बाद मचा था हड़कंप
यूपी के गोरखपुर शहर के चर्चित होटल-हुक्का बार सामूहिक दुष्कर्म कांड की पीड़िता अपने बहन संग रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित नौकायन पर घूमते मिल गईं। पीड़िता की मां ने अपहरण का आरोप लगाते हुए पुराने आरोपियों पर रामगढ़ताल थाने में केस दर्ज कराया था।
यूपी के गोरखपुर शहर के चर्चित होटल-हुक्का बार सामूहिक दुष्कर्म कांड की पीड़िता अपने बहन संग रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित नौकायन पर घूमते मिल गईं। पीड़िता इसी इलाके में रहती है। पुलिस ने नौकायन से बरामद कर लिया है। पीड़िता की मां ने अपहरण का आरोप लगाते हुए पुराने आरोपियों पर रामगढ़ताल थाने में केस दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि मां से कहासुनी के बाद दोनों बहनें घर से निकल गईं थीं। जबकि मां का आरोप है कि दर्ज केस में समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था।
बात न मानने पर बेटियों का अपहरण कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने बहनों के बरामद होने के बाद जांच शुरू कर दी है। बहनों में से एक के लापता होने पर खुला था हुक्का बार कांड। बता दें कि रामगढ़ताल इलाके में रहने वाली मां के मुताबिक कुछ समय से तीन-चार लड़कियां उनके घर के पास किराए पर रह रही थीं। उन्होंने धीरे-धीरे बेटी से मेलजोल बढ़ाया और घर आना-जाना शुरू कर दिया। करीब तीन दिन पहले वही लड़कियां उनकी दोनों बेटियों को अपने साथ ले गईं, जिसके बाद से दोनों का कोई पता नहीं चला। इसी माह मुकदमे में सुनवाई होनी है।
आशंका है कि पीड़ित गवाही न करे इसलिए योजनाबद्ध तरीके से आरोपितों ने सहयोगी लड़कियों को पड़ोस में कमरे पर रखवाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही होटल व हुक्का बार संचालक समझौता करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। समझौते के दबाव में अपहरण का आरोप लगा मां ने केस किया था। दरअसल, बहनों में से एक के लापता होने के बाद ही हुक्का बार में बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला समाने आया था। तब पुलिस ने शाहपुर इलाके के हुक्का सहित कई होटलों पर कार्रवाई करते हुए 18 लोगों को जेल भेजा था।
पुलिस ने जब जांच तेज की तो पता चला कि दोनों बहनें रामगढ़ताल के किनारे घूमते हुए मिलीं। पुलिस ने उन्हें बरामद कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी, अभिनव त्यागी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि तारामंडल इलाके में घर से निकली दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया गया है। अभी तक की पूछताछ में पता चला कि दोनों अपनी मां की डांट के बाद घर से चली गई थी और एक कमरा लेकर रह रहीं थीं। दोनों को नौकायान के पास से बरामद किया गया है। मामले में पुलिस की पूछताछ और जांच जारी है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें