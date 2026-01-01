छात्र हत्याकांड के आरोपियों को पिस्टल देने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, एक की तलाश जारी

संक्षेप: यूपी में गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में 11वीं के छात्र सुधीर हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी हिस्ट्रीशीटर पवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अन्य आरोपी विनय की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

यूपी में गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में 11वीं के छात्र सुधीर हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी हिस्ट्रीशीटर पवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अन्य आरोपी विनय की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस अब तक इस मामले में कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हिस्ट्रीशीटर ने ही पिस्टल उपलब्ध कराई थी और हत्या के बाद आरोपियों को कुशीनगर के बोदरवाल छोड़ने गया था।

26 दिसंबर को कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के खेल मैदान में 11वीं के छात्र सुधीर उर्फ भोला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दयानन्द उर्फ छोटू, ऋतिक रोशन उर्फ रोशन, उदय उर्फ किशन कुमार, दीपक तथा एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, हत्याकांड में नामजद आरोपी विनय कुमार और असलहा उपलब्ध कराने वाला हिस्ट्रीशीटर पवन राजभर की तलाश में जुटी थी। हिस्ट्रीशीटर पवन राजभर को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।

जांच में सामने आया है कि पवन ने हत्याकांड में शामिल शूटरों को पिस्टल उपलब्ध कराई थी। साथ ही हत्या की साजिश में शामिल छोटू और रोशन को वारदात से पहले अपनी बाइक से बोदरवार छोड़ने भी गया था। पुलिस का मानना है कि आरोपी ने न सिर्फ हथियार उपलब्ध कराया, बल्कि पूरे हत्याकांड में सक्रिय भूमिका निभाई। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र के अनुसार, गिरफ्तार किया गया आरोपी हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कुल 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी पहले भी दो हत्याओं में संलिप्त रह चुका है।

छात्र का अपहरण करने का आरोपी गिरफ्तार बैंक रोड स्थित कोचिंग के बाहर से 11वीं के छात्र का अपहरण कर हत्या की कोशिश करने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान झंगहा के भैंसही निवासी आदित्य सिंह के रूप में हुई। महराजगंज जिले के पनियरा का रहने वाला 16 वर्षीय किशोर 11 नवंबर को वह बैंक रोड स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ने गया था।