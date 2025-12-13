आधी रात प्रेमी से मिलने पहुंची युवती रास्ता भटकी, पुलिस को मिली तो फिर हुआ ये

संक्षेप: यूपी के गोरखपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार में गुरुवार की देर रात एक युवती प्रेमी से मिलने घर से निकल पड़ी, लेकिन रास्ता भटकने पर वह पुलिस चौकी पहुंच गई। पुलिस ने पूछताछ कर युवती के परिजनों को बुलाया और उसे उनके सुपुर्द कर दिया।

जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 11:30 बजे एक युवती पादरी बाजार में प्रेमी को तलाशते घूम रही थी। काफी देर तक प्रेमी नहीं मिलने पर वह सीधे पादरी बाजार पुलिस चौकी पहुंच गई। शुरू-शुरू में युवती ने पुलिस को गलत जानकारी देकर गुमराह किया और बताया कि वह संगम चौराहा स्थित मानस विहार कॉलोनी में रहती है और रास्ता भटक गई है। पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो युवती ने सच बता दिया।

युवती ने बताया कि वह देवरिया जिले की रहने वाली है और बेतियाहाता में किराए पर रहकर पढ़ाई करती है। उसकी जान-पहचान संगम चौराहा इलाके के एक युवक से काफी दिनों से थी। गुरुवार की रात फोन पर बातचीत के बाद वह मानस विहार कॉलोनी में प्रेमी से मिलने पहुंची। युवती के अनुसार प्रेमी का कमरा खोजते-खोजते वह रास्ता भटक गई। युवक को फोन करने पर संपर्क भी नहीं हो पाया। देर रात अकेले होने और रास्ता न मिलने पर वह मदद को पुलिस चौकी पहुंच गई।