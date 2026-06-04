Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

युवती का दो बार सौदा कर हरियाणा फिर राजस्थान में शादी, तीसरी बार की थी तैयारी और फिर…

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, गोरखपुर
share

गांव के ही लोगों ने एक युवती का दो बार सौदा करके उसकी पहले हरियाणा फिर राजस्थान में शादी करवा दी। जहां हरियाणा में उसके पति ने उसे मारापीटा तो गांव वालों ने उसे वापस बुलाकर राजस्थान में शादी करवाई। अब वहां से भी रिश्ता खत्म करवाकर तीसरी बार शादी की तैयारी कर रहे थे।

युवती का दो बार सौदा कर हरियाणा फिर राजस्थान में शादी, तीसरी बार की थी तैयारी और फिर…

यूपी के गोरखपुर में एक लड़की का दो बार सौदा करके जबरन अलग-अलग राज्यों में शादी करवा दी गई। इसके बाद लड़की की अब तीसरी शादी करवाए जाने की तैयारी भी चल रही थी। हालांकि इस बार लड़की किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से निकलकर भाग गई। बताया जा रहा है कि चौरीचौरा थाना क्षेत्र की एक युवती ने गांव के ही तीन लोगों पर शादी के नाम पर धोखाधड़ी, शोषण और जीवन बर्बाद करने का आरोप लगाया। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।

आरोप है कि युवती को बहला-फुसलाकर हरियाणा ले जाया गया, जहां उसकी शादी एक युवक से कराई गई। शादी के बाद कुछ समय तक वह ससुराल में रही, लेकिन पति के शराब पीकर मारपीट करने से उसका जीवन परेशानियों से भर गया। इसके बाद फिर उसकी राजस्थान में शादी करा दी गई। अब पीड़िता ने खुद को ठगा महसूस करके केस दर्ज कराया।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:सिपाही भर्ती परीक्षा में कोई लापरवाही नहीं, योगी ने अधिकारियों को दिए यह निर्देश

आशंका है कि रुपयों के लालच में उसकी शादी कराई गई है। पीड़िता के अनुसार, उसकी पहली शादी हरियाणा में कराई गई। जब उसने अपनी परेशानी आरोपियों को बताई, जिन्होंने उसकी शादी कराई थी, तो उसे अपने पास बुला लिया गया। इसके बाद उसकी सहमति और भविष्य की परवाह किए बिना राजस्थान के एक युवक से दूसरी शादी करा दी गई। युवती का आरोप है कि वह करीब दस माह तक अपने दूसरे पति के साथ रही। इसी दौरान वह गर्भवती भी हो गई थी।

ये भी पढ़ें:होटल मालिक के बेटे का हत्यारा कमलेश चौधरी एनकाउंटर में ढेर, स्वाट प्रभार भी घायल

युवती का कहना है कि बाद में उसे हरियाणा में हुई पहली शादी से जुड़े विवाद और मुकदमे की जानकारी देकर उसके दूसरे पति को भड़का दिया गया। आरोप है कि इसके बाद उसका गर्भपात करा दिया गया और उसे घर से निकाल दिया गया। बेसहारा होने पर वह उस बिचौलिए के पास पहुंची जिसने उसकी शादी कराई थी, लेकिन वहां भी उसकी मदद नहीं की गई।

ये भी पढ़ें:डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के पास शॉर्ट सर्किट से केबल में लगी आग, हड़कंप

अब तीसरी शादी की कर रहे थे तैयारी

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसकी तीसरी शादी कराने की तैयारी कर रहे थे। इसकी जानकारी पीड़िता को हो गई। किसी तरह वह उनके चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची और पूरे मामले की शिकायत एसएसपी से की। उसने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा उसे न्याय दिलाने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बयान में कहा है कि उसे आशंका है कि दोनों शादियों से पहले आरोपियों ने रकम वसूल की है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।