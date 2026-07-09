इंस्टाग्राम एड से दोस्ती, यूके का कारोबारी बता लड़की को फंसाया, शादी करना चाहता हूं कहकर ठगा

गोरखपुर की एक युवती की इंस्टाग्राम पर विज्ञापन से एक युवक से बातचीत शुरू हुई। युवक ने शादी का प्रस्ताव देकर युवती को जाल में फंसा लिया। खुद को यूके का कारोबारी बताया और महंगे गिफ्ट्स पर टैक्स और कस्टम के नाम पर कई किस्तों में लड़की से रकम ऐंठी।

यूपी के गोरखपुर में शादी का प्रस्ताव देकर साइबर ठग ने पिपराइच क्षेत्र की एक युवती को अपने जाल में फंसाया और करीब 15 लाख रुपये की ठगी कर ली। खुद को यूनाइटेड किंगडम (यूके) का कारोबारी बताने वाले आरोपी ने पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की, फिर महंगे उपहार और विदेशी मुद्रा भेजने का झांसा देकर अलग-अलग बहानों से रकम वसूल ली। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पिपराइच पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पिपराइच क्षेत्र निवासी युवती के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बहन को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मैरिज ब्यूरो का विज्ञापन दिखाई दिया। विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप के जरिए बातचीत शुरू हुई। कुछ समय बाद राहुल सिंघानिया नाम बताने वाले व्यक्ति ने विदेशी नंबर से संपर्क किया और खुद को यूके में रहने वाला व्यवसायी बताते हुए शादी की इच्छा जताई। उसने दावा किया कि उसका कार शोरूम है और शॉपिंग मॉल का भी कारोबार है।

आरोपी ने युवती को डायमंड रिंग, महंगे गिफ्ट, आभूषण और डॉलर भेजने की बात कही। आधार कार्ड की जानकारी लेने के बाद पार्सल भेजने का दावा किया गया। इसके बाद खुद को पार्सल एजेंसी का कर्मचारी बताने वाले लोगों ने अलग-अलग नंबरों से संपर्क कर डॉलर को भारतीय मुद्रा में बदलने, इमिग्रेशन शुल्क, कस्टम ड्यूटी और टैक्स के नाम पर लगातार रुपये जमा कराए।

आरोप है कि बाद में पार्सल में करोड़ों रुपये का सामान होने और सीबीआई की कार्रवाई का डर दिखाकर 5.70 लाख रुपये और मांगे गए। परिवार को जेल भेजने और कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर 23 से 29 जून के बीच विभिन्न बैंक खातों, यूपीआई, क्यूआर कोड और ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से करीब 15 लाख रुपये जमा करा लिए गए। 30 जून से आरोपी लगातार और रुपये की मांग करते हुए धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि यह रकम बहन की शादी और मकान निर्माण के लिए सुरक्षित रखी गई थी। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गीडा में प्लॉट दिलाने के नाम पर 25 लाख की ठगी, केस गीडा सेक्टर-15 में प्लॉट दिलाने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एक व्यक्ति से 25 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित से विवादित प्लॉट पर 3.50 लाख रुपये की मिट्टी भी डलवा दी। बाद में बैनामा करने से इनकार कर दिया और रुपये मांगने पर धमकी देने लगे। एसएसपी के निर्देश पर गीडा पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।