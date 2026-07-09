Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इंस्टाग्राम एड से दोस्ती, यूके का कारोबारी बता लड़की को फंसाया, शादी करना चाहता हूं कहकर ठगा

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान संवाददाता, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर की एक युवती की इंस्टाग्राम पर विज्ञापन से एक युवक से बातचीत शुरू हुई। युवक ने शादी का प्रस्ताव देकर युवती को जाल में फंसा लिया। खुद को यूके का कारोबारी बताया और महंगे गिफ्ट्स पर टैक्स और कस्टम के नाम पर कई किस्तों में लड़की से रकम ऐंठी।

इंस्टाग्राम एड से दोस्ती, यूके का कारोबारी बता लड़की को फंसाया, शादी करना चाहता हूं कहकर ठगा

यूपी के गोरखपुर में शादी का प्रस्ताव देकर साइबर ठग ने पिपराइच क्षेत्र की एक युवती को अपने जाल में फंसाया और करीब 15 लाख रुपये की ठगी कर ली। खुद को यूनाइटेड किंगडम (यूके) का कारोबारी बताने वाले आरोपी ने पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की, फिर महंगे उपहार और विदेशी मुद्रा भेजने का झांसा देकर अलग-अलग बहानों से रकम वसूल ली। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पिपराइच पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पिपराइच क्षेत्र निवासी युवती के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बहन को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मैरिज ब्यूरो का विज्ञापन दिखाई दिया। विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप के जरिए बातचीत शुरू हुई। कुछ समय बाद राहुल सिंघानिया नाम बताने वाले व्यक्ति ने विदेशी नंबर से संपर्क किया और खुद को यूके में रहने वाला व्यवसायी बताते हुए शादी की इच्छा जताई। उसने दावा किया कि उसका कार शोरूम है और शॉपिंग मॉल का भी कारोबार है।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों में बढ़ी तल्खी, एक दूसरे पर ही अब निशाना

आरोपी ने युवती को डायमंड रिंग, महंगे गिफ्ट, आभूषण और डॉलर भेजने की बात कही। आधार कार्ड की जानकारी लेने के बाद पार्सल भेजने का दावा किया गया। इसके बाद खुद को पार्सल एजेंसी का कर्मचारी बताने वाले लोगों ने अलग-अलग नंबरों से संपर्क कर डॉलर को भारतीय मुद्रा में बदलने, इमिग्रेशन शुल्क, कस्टम ड्यूटी और टैक्स के नाम पर लगातार रुपये जमा कराए।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर दान चोरी: तीनों आरोपियों संग मीटिंग प्वाइंट पहुंची पुलिस, सीन रीक्रिएट

आरोप है कि बाद में पार्सल में करोड़ों रुपये का सामान होने और सीबीआई की कार्रवाई का डर दिखाकर 5.70 लाख रुपये और मांगे गए। परिवार को जेल भेजने और कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर 23 से 29 जून के बीच विभिन्न बैंक खातों, यूपीआई, क्यूआर कोड और ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से करीब 15 लाख रुपये जमा करा लिए गए। 30 जून से आरोपी लगातार और रुपये की मांग करते हुए धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि यह रकम बहन की शादी और मकान निर्माण के लिए सुरक्षित रखी गई थी। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में कुछ बड़ा होने वाला है? चंपत राय के लेटर से खलबली, बैठकों का दौर तेज

गीडा में प्लॉट दिलाने के नाम पर 25 लाख की ठगी, केस

गीडा सेक्टर-15 में प्लॉट दिलाने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एक व्यक्ति से 25 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित से विवादित प्लॉट पर 3.50 लाख रुपये की मिट्टी भी डलवा दी। बाद में बैनामा करने से इनकार कर दिया और रुपये मांगने पर धमकी देने लगे। एसएसपी के निर्देश पर गीडा पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सिकरीगंज थाना क्षेत्र के बौरडीह निवासी सतेन्द्र सिंह ने बताया कि भूमि कारोबारी अशोक कुमार नायक ने उनकी मुलाकात बलवीर यादव से कराई। बलवीर ने पत्नी चन्द्रकला के नाम गीडा सेक्टर-15 में प्लॉट बताते हुए 57.50 लाख रुपये में सौदा तय किया, जिसमें पीड़ित ने चेक के जरिए 25 लाख रुपये दिए। बाद में पता चला कि मई 2025 में गीडा ने उक्त प्लॉट का आवंटन निरस्त कर दिया था। आरोप है कि निरस्त आवंटन के बाद फर्जी दस्तावेज तैयार कर आरोपियों ने ठगी की। पुलिस ने बलवीर यादव, चन्द्रकला और अशोक कुमार नायक के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।