सिपाही से शादी की जिद पर अड़ी लड़की का हाईवोल्टेज ड्रामा, मोबाइल टॉवर पर चढ़ी
यूपी के गोरखपुर में प्रेमी से शादी की जिद को लेकर गुरुवार सुबह एक युवती गोरखनाथ इलाके में मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। करीब दो घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद, जब उसका प्रेमी टॉवर पर चढ़कर शादी का भरोसा दिया, तब वह नीचे उतरी।
यूपी के गोरखपुर में प्रेमी से शादी की जिद को लेकर गुरुवार सुबह एक युवती गोरखनाथ इलाके में मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। करीब दो घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद, जब उसका प्रेमी टॉवर पर चढ़कर शादी का भरोसा दिया, तब वह नीचे उतरी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गाजीपुर की रहने वाली युवती का प्रेमी सिपाही है और गोरखपुर में ट्रैफिक विभाग में तैनात है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध था। युवती शादी करना चाहती थी, लेकिन सिपाही दूरी बना रहा था।
युवती सिपाही से मिलने बुधवार को गोरखपुर आई थी। जब वह नहीं मिला, तो उसके खिलाफ फरियाद लेकर निकली और मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। करीब दो घंटे तक चले प्रयास के बाद सिपाही को बुलाया गया। सादे वर्दी में वह मोबाइल टॉवर पर चढ़ा और उसे समझाकर नीचे लेकर आया। दोनों से गोरखनाथ थाने में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी दो अन्य युवतियां प्रेमी से शादी की मांग को लेकर गोरखपुर में पानी की टंकी पर चढ़ गई थीं। एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया युवती को नीचे उतार लिया गया है, पूछताछ की जा रही है।
हाल के दिनों की चौथी घटना
हाल के दिनों में पसंद के युवक, युवती से शादी के लिए पानी के टंकी या टावर पर चढ़ने की यह पांचवीं घटना है। पहले झंगहा फिर मंगलवार को बेलीपार में युवती टंकी पर चढ़ गई थी। इसके बाद गीडा और चिलुआताल में ताजा मामला सामने आया है।
प्रेमी से शादी की जिद, पानी की टंकी पर चढ़ी युवती
वहीं, बुधवार को गीडा क्षेत्र के पिपरौली स्थित पानी की टंकी पर बुधवार को दोपहर अचानक एक युवती चढ़ गई और किनारे आकर प्रेमी से शादी की जिद्द पर अड़ गई। इसकी सूचना पर हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस की दो घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद युवती किसी तरह से नीचे उतरी। पुलिस ने उसे स्वजनों को सुपुर्द कर दिया।
गीडा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का खजनी क्षेत्र के युवक से प्रेम करती है। युवती के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है, जबकि वह प्रेमी से शादी करना चाहती है। बुधवार को दोपहर में युवती घर से अकेले ही निकली और गीडा थाने के बगल में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई। युवती किनारे आकर चिल्लाने लगी तो राहगीरों की नजर पड़ी। नीचे उतारकर पुलिस उसे थाने ले गई और कुछ देर तक समाझने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक गीडा अश्वनी पांडेय ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें