पूर्व मंत्री के सपा नेता बेटे पर फायरिंग करने वाले की हालत बिगड़ी, आरोपी पूर्व CISF कर्मी

संक्षेप: यूपी में गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में मंगलवार को दोपहर पूर्व मंत्री जमुना निषाद और विधायक राजमती निषाद के बेटे सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर गोली चलाने की जांच शुरू हो गई है। हालांकि, मंगलवार की रात में उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई।

यूपी में गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में मंगलवार को दोपहर पूर्व मंत्री जमुना निषाद और विधायक राजमती निषाद के बेटे सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर गोली चलाने की जांच शुरू हो गई है। हालांकि, मंगलवार की रात में उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। ब्लडप्रेशर और शुगर बढ़ने की वजह से उसे आनन-फानन अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर, पुलिस ने उससे थोड़ी पूछताछ करने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्षेत्र के खुटहन खास निवासी अमरेंद्र निषाद पूर्व मंत्री जमुना निषाद व पूर्व विधायक राजमती निषाद के बेटे हैं। आरोप है कि मंगलवार की अपराह्न करीब 2:30 बजे अमरेंद्र निषाद अपने घर पर खेती-बारी का कार्य देखने गए थे। इसी दौरान उनके चचेरे भाई रविंद्र निषाद पुत्र गंगा प्रसाद निषाद (दर्जाप्राप्त पूर्व मंत्री) ने बुलाया और लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली बगल से निकल गई। इसमें वह बाल-बाल बचे।

इस दौरान आरोपी ने धमकी भी दी कि इस बार तो बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। इसके बाद पीड़ित ने गुलरिहा पुलिस को फोन पर सूचना दी। पुलिस ने असलहा और खोखा बरामद कर लिया। आरोपित सीआईएसफ से वीआरएस लेकर घर पर रहता है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि पूछताछ के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।

हत्या करने के आरोपियों पर लगा गैंगस्टर गोरकपुर में प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले युवक का अपहरण कर फिरौती के लिए हत्या करने के आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की। देवरिया के गौरीबाजार के बनकटिया निवासी अनिकेत यादव को गैंग का सरगना जबकि कुशीनगर के हाटा के रधिया निवासी किशन यादव को सदस्य बनाया गया है।