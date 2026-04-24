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तिलक समारोह में पकी मछली के पीस को लेकर झगड़ा-हाथापाई, धारदार हथियार से हमला

Apr 24, 2026 09:41 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, गोरखपुर
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यूपी के गोरखपुर में गुलरिहा क्षेत्र के एक गांव में बुधवार रात तिलक समारोह के दौरान मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। मछली के मुड़े को लेकर हुए विवाद में कुछ युवकों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

तिलक समारोह में पकी मछली के पीस को लेकर झगड़ा-हाथापाई, धारदार हथियार से हमला

यूपी के गोरखपुर में गुलरिहा क्षेत्र के एक गांव में बुधवार रात तिलक समारोह के दौरान मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। मछली के मुड़े को लेकर हुए विवाद में कुछ युवकों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तिलक समारोह में पकि मछली के स्पेशल पीस को खाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि तिलक समारोह में मछली का ‘मूड़ा’ (सिर) न मिलने से नाराज मनबढ़ों ने विवाद कर लिया।

मामला बढ़ने पर बीच-बचाव करने पहुंचे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गुलरिहा पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश कर रही है। यह घटना बुधवार की रात जंगल डुमरी नंबर-1 के चिरकुट टोला में हुई। मामले में मिली जानकारी के अनुसार जंगल डुमरी नंबर-1 टोला बुधबाजार निवासी अभिषेक कुमार अपने मित्र इंद्रेश के साथ चिरकुट टोले में तिलक समारोह में गया था। भोजन परोसते समय गांव के कुछ युवक बार-बार मछली का मुड़ा मांग रहे थे।

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समारोह में भोजन के दौरान गांव के ही अनमोल, अभय और मधुसूदन बार-बार खाना परोसने वालों से मछली का मूड़ा मांग रहे थे। उन्हें बताया गया कि मूड़ा खत्म हो गया है। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो भड़क गए और उनकी इंद्रेश और आयोजक पक्ष से से कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख अभिषेक बीच-बचाव को पहुंचा। आरोप है कि युवकों ने अभिषेक से गाली-गलौज शुरू कर दी।

स्थानीय लोगों अनुसार विवाद बढ़ता देख अभिषेक ने माहौल शांत कराने के लिए बीच-बचाव करने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपित उससे उलझ गए और गाली-गलौज करने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया। कुछ देर बाद जब अभिषेक भोजन रहा था, तभी तीनों आरोपित फिर वहां पहुंचे और उसे घेर लिया।

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अभिषेक अकेला मिला तो अनमोल, अभय और मधुसूदन ने उस पर पंच और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभिषेक ने गुलरिहा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी इत्यानंद पांडेय ने बताया कि केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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