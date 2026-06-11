स्पा सेंटर में पुलिस ने अचानक मारी रेड, लड़कियों को बंधक बनाकर करवाया जा रहा था देहव्यापार
गोरखपुर पुलिस ने एक स्पा सेंटर से पांच युवतियों को मुक्त कराया। काम दिलाने का झांसा देकर एक महिला लड़कियों को स्पा सेंटर ले आती थी। पुलिस ने तारामंडल के स्पा सेंटर में देह व्यापार का भंडाफोड़ करके मैनेजर-महिला समेत 3 गिरफ्तार किए हैं।
यूपी के गोरखपुर में रामगढ़ताल इलाके के तारामंडल में संचालित एक स्पा सेंटर की आड़ में कथित रूप से देह व्यापार का धंधा चलाए जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर रामगढ़ताल थाना पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमारी कर कार्रवाई करते हुए पांच लड़कियों को मुक्त कराया और मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। स्पा मालिक को वांछित कर पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धर्मशाला बाजार, थाना गोरखनाथ निवासी विक्की वर्मा, चंडीगढ़ निवासी तथा वर्तमान में पैडलेगंज गुरुद्वारा गली में रहने वाले मंदीप सिंह के रूप में हुई। महिला शाहपुर इलाके की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक, लंबे समय से स्पा सेंटर में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने गोपनीय तरीके से जांच-पड़ताल शुरू की। प्रारंभिक जांच में शिकायतों की पुष्टि होने पर टीम गठित कर स्पा सेंटर पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान मौके से तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस का कहना है कि स्पा सेंटर से मिले दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य सामग्रियों को कब्जे में लेकर उनकी पड़ताल की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस कारोबार से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं । रामगढ़ताल पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, मंदीप सिंह ही स्पा का मैनेजमेंट का काम देखता था और महिला कम उम्र की लड़कियों को काम देने के बहाने बरगला कर लाती थी। अब तक कितनी लड़कियों को लाया गया, इसकी भी जांच की जा रही है।
एसपी सिटी, निमिष पाटील ने बताया कि स्पा सेंटर में अनैतिक काम की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान पांच युवतियों को मुक्त कराया गया। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। स्पा मालिक अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है।
चंगुल से निकली एक युवती ने की थी पुलिस से शिकायत
पुलिस की छापेमारी के दौरान पांच युवतियों को मुक्त कराया गया। जांच में पता चला कि युवतियों को स्पा सेंटर में बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस के अनुसार, पीड़ितों में से एक किसी तरह वहां से निकलने में सफल रही और थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी। कार्रवाई दौरान पांचों युवतियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुक्त कराई गई युवतियों में एक गाजीपुर जिले की रहने वाली है, जबकि अन्य चार गोरखपुर शहर के अलग-अलग मोहल्लों की निवासी हैं। पुलिस युवतियों के बयान दर्ज कर मामले की गहन जांच कर रही है।
स्पा सेंटर में गैंगरेप तक के आ चुके हैं मामले
पहले भी स्पा सेंटर में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। प्रेमी के साथ निकली किशोरी को बरगला कर इसी तरह के हुक्का बार में रखा गया था और उसके साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। मामले में पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा था इससे पहले 2022 में भी रामगढ़ताल इलाके की एक किशोरी से शाहपुर के हुक्का बार में गैंगरेप की घटना सामने आई थी।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें