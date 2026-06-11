स्पा सेंटर में पुलिस ने अचानक मारी रेड, लड़कियों को बंधक बनाकर करवाया जा रहा था देहव्यापार

गोरखपुर पुलिस ने एक स्पा सेंटर से पांच युवतियों को मुक्त कराया। काम दिलाने का झांसा देकर एक महिला लड़कियों को स्पा सेंटर ले आती थी। पुलिस ने तारामंडल के स्पा सेंटर में देह व्यापार का भंडाफोड़ करके मैनेजर-महिला समेत 3 गिरफ्तार किए हैं।

यूपी के गोरखपुर में रामगढ़ताल इलाके के तारामंडल में संचालित एक स्पा सेंटर की आड़ में कथित रूप से देह व्यापार का धंधा चलाए जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर रामगढ़ताल थाना पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमारी कर कार्रवाई करते हुए पांच लड़कियों को मुक्त कराया और मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। स्पा मालिक को वांछित कर पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धर्मशाला बाजार, थाना गोरखनाथ निवासी विक्की वर्मा, चंडीगढ़ निवासी तथा वर्तमान में पैडलेगंज गुरुद्वारा गली में रहने वाले मंदीप सिंह के रूप में हुई। महिला शाहपुर इलाके की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक, लंबे समय से स्पा सेंटर में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने गोपनीय तरीके से जांच-पड़ताल शुरू की। प्रारंभिक जांच में शिकायतों की पुष्टि होने पर टीम गठित कर स्पा सेंटर पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान मौके से तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस का कहना है कि स्पा सेंटर से मिले दस्तावेज, मोबाइल फोन और अन्य सामग्रियों को कब्जे में लेकर उनकी पड़ताल की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस कारोबार से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं । रामगढ़ताल पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, मंदीप सिंह ही स्पा का मैनेजमेंट का काम देखता था और महिला कम उम्र की लड़कियों को काम देने के बहाने बरगला कर लाती थी। अब तक कितनी लड़कियों को लाया गया, इसकी भी जांच की जा रही है।

एसपी सिटी, निमिष पाटील ने बताया कि स्पा सेंटर में अनैतिक काम की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान पांच युवतियों को मुक्त कराया गया। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। स्पा मालिक अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है।

चंगुल से निकली एक युवती ने की थी पुलिस से शिकायत पुलिस की छापेमारी के दौरान पांच युवतियों को मुक्त कराया गया। जांच में पता चला कि युवतियों को स्पा सेंटर में बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस के अनुसार, पीड़ितों में से एक किसी तरह वहां से निकलने में सफल रही और थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी। कार्रवाई दौरान पांचों युवतियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुक्त कराई गई युवतियों में एक गाजीपुर जिले की रहने वाली है, जबकि अन्य चार गोरखपुर शहर के अलग-अलग मोहल्लों की निवासी हैं। पुलिस युवतियों के बयान दर्ज कर मामले की गहन जांच कर रही है।