आईएएस और आईपीएस के बाद अब फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार, नौकरी के नाम पर कई को ठगा

संक्षेप: फर्जी आईएएस और आईपीएस के खुलासों के बाद गोरखपुर पुलिस ने अब एक फर्जी इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर न सिर्फ लोगों पर रौब जमाता था, बल्कि नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी और सड़क पर चेकिंग के बहाने वसूली भी करता था।

फर्जी आईएएस और आईपीएस के खुलासों के बाद गोरखपुर पुलिस ने अब एक फर्जी इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर न सिर्फ लोगों पर रौब जमाता था, बल्कि नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी और सड़क पर चेकिंग के बहाने वसूली भी करता था। सिकरीगंज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र, नेम प्लेट, बैज, स्टार, पेनड्राइव, मोबाइल फोन और एक अल्टो कार बरामद की है।

एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि सिकरीगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि सिकरीगंज कस्बा क्षेत्र में पुलिस की वर्दी पहनकर एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष आशीष कुमार तिवारी के नेतृत्व में टीम ने सिकरीगंज-बेलघाट मार्ग पर डड़िहथ मोड़ के पास एक अल्टो कार (संख्या यूपी 32 एनजे 0853) को रोका। कार सवार व्यक्ति पुलिस निरीक्षक की वर्दी पहने हुए था। लेकिन पूछताछ के दौरान वह अपने पद और तैनाती से संबंधित कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुद को पुलिस अधिकारी बताकर ठगी करने की बात स्वीकार कर ली। उसकी पहचान दिग्विजयनाथ पुत्र स्वर्गीय रामलाल, निवासी ग्राम लखवापाकड़, थाना बेलघाट के रूप में हुई है।

एसपी साउथ ने बताया कि आरोपी स्वयं को यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर बताकर लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लेता था। भदारखास-बढ़यापार निवासी धीरज शर्मा उसके शिकार हुए हैं। उनकी तहरीर पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है।

तीन लोगों से कर चुका है 16.30 लाख की ठगी पुलिस की जांच में सामने आया है कि एफआईआर दर्ज कराने वाले धीरज शर्मा के अलावा दो अन्य लोगों को भी फर्जी इंस्पेक्टर ने अपना शिकार बनाया है। तीनों से नौकरी के नाम पर 16.30 लाख रुपये हड़प लिया है। हालांकि पुलिस की जांच में अभी यह संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

पहले भी पकड़े गए हैं फर्जी आईएएस-आईपीएस इससे पहले गुलरिहा क्षेत्र से एक फर्जी आईएएस और पीपीगंज इलाके से एक फर्जी आईपीएस को भी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दोनों आरोपी नौकरी और ठेका दिलाने के नाम पर लोगों से वसूली करते थे। फर्जी आईएएस को बिहार के एक व्यापारी से दो करोड़ रुपये की ठगी के बाद पकड़ा गया था।

पुलिस और विवि में नौकरी के नाम पर की जालसाजी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले फर्जी इंस्पेक्टर ने सबसे पहले सिकरीगंज क्षेत्र के बढ़यापार भदारखास निवासी धीरज शर्मा से छह लाख रुपये वसूल किए थे। धीरज ने जनसुनवाई के दौरान इसकी शिकायत पुलिस विभाग के अधिकारियों से की थी। उसके बाद से ही पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही थी।

जांच में पता चला कि आरोपित ने पुलिस विभाग और विश्वविद्यालय में नौकरी लगवाने का झांसा देकर कई लोगों से ठगी की है। गोला के वार्ड नम्बर 16 गोपालपुर दक्षिणी निवासी शशिकांत से पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 25 हजार रुपये लिया तो आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के सिकौहुला के रहने वाले भानू प्रताप मिश्रा से प्रयागराज विश्वविद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 6.46 लाख रुपये ले लिया।

इसी तरह अखिलेश यादव पुत्र उदयभान यादव निवासी ग्राम इटौरा ढोलीपुर, थाना राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर से उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 55 हजार रुपये ले लिया है।

2005 में सिपाही बना, 2006 में छोड़ी नौकरी फर्जी इंस्पेक्टर 2005 में यूपी पुलिस में कांस्टेबल में भर्ती हुआ था, हालांकि उसने 2006 में ही नौकरी छोड़ दी थी। दिग्विजय के पास से कई लोगों की मार्कशीट भी मिली है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसने मार्कशीट सहित ये दस्तावेज मंगाए थे, पुलिस इन दस्तावेजों के सहारे सभी लोगों से संपर्क में जुटी है। वही यह जानने का भी प्रयास कर रही है कि उसने नौकरी छोड़ी है या किसी वजह से छोड़नी पड़ी थी। दिग्विजय के पास से जो डिग्री मिली है उसमें वह श्यागेश्वर महादेवा डिग्री कालेज में स्नातक है। हालांकि पुलिस उसकी डिग्री की भी जांच कर रही है।