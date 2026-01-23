बिना नंबर प्लेट की हूटर लगी गाड़ी पर घूमता था फर्जी आईपीएस, लोगों को धमकाकर ठगी

संक्षेप: यूपी में गोरखपुर के पीपीगंज नगर में खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों को धमकाने और ठगी करने वाले शातिर ठग शनि शर्मा बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर पुलिस का हूटर लगाकर घूमता था और खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों पर रौब जमाता था।

यूपी में गोरखपुर के पीपीगंज नगर में खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों को धमकाने और ठगी करने वाले शातिर ठग शनि शर्मा बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर पुलिस का हूटर लगाकर घूमता था और खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों पर रौब जमाता था। फर्जी आईपीएस के जेल जाने के बाद पुलिस ने उसकी फर्जी तरीके से इस्तेमाल की जा रही गाड़ी को भी सीज कर दिया है।

पुलिस के अनुसार शनि शर्मा पीपीगंज नगर स्थित अपने मकान में बाहरी तौर पर ताला लगवाकर अंदर रहता था, जिससे कोई व्यक्ति उससे सीधे संपर्क न कर सके। ठगी की वारदात को अंजाम देने के बाद वह पीड़ितों से दूरी बना लेता था। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने दर्जनों लोगों को पीएचडी में एडमिशन ट्रांसफर कराने और नियुक्ति दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी की है।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि शनि शर्मा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मृतक आश्रित कोटे से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त है। हालांकि वह खुद को विश्वविद्यालय में बड़ा बाबू बताकर लोगों को गुमराह करता था। वर्तमान समय में वह निलंबित चल रहा है। आरोपी ने फर्जी आईपीएस बनकर नगर के कई व्यापारियों, पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों पर अपने कथित पद की धौंस जमाई और उनसे अलग-अलग तरीकों से धन की उगाही की। वह पुलिस की वर्दी, हूटर लगी गाड़ी और प्रभावशाली भाषा का इस्तेमाल कर लोगों को डराता और अपने झांसे में लेता था।

पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कई पीड़ित सामने आ रहे हैं और ठगी से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि शनि शर्मा के साथ ठगी के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका सहयोग किया। ठगी से संबंधित दस्तावेजों, लेन-देन तथा संपर्क सूत्रों की गहन जांच की जा रही है।