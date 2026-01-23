Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Gorakhpur fake IPS had car without number plate with hooter threatened looted people
बिना नंबर प्लेट की हूटर लगी गाड़ी पर घूमता था फर्जी आईपीएस, लोगों को धमकाकर ठगी

बिना नंबर प्लेट की हूटर लगी गाड़ी पर घूमता था फर्जी आईपीएस, लोगों को धमकाकर ठगी

संक्षेप:

यूपी में गोरखपुर के पीपीगंज नगर में खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों को धमकाने और ठगी करने वाले शातिर ठग शनि शर्मा बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर पुलिस का हूटर लगाकर घूमता था और खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों पर रौब जमाता था।

Jan 23, 2026 08:39 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी में गोरखपुर के पीपीगंज नगर में खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों को धमकाने और ठगी करने वाले शातिर ठग शनि शर्मा बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर पुलिस का हूटर लगाकर घूमता था और खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों पर रौब जमाता था। फर्जी आईपीएस के जेल जाने के बाद पुलिस ने उसकी फर्जी तरीके से इस्तेमाल की जा रही गाड़ी को भी सीज कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के अनुसार शनि शर्मा पीपीगंज नगर स्थित अपने मकान में बाहरी तौर पर ताला लगवाकर अंदर रहता था, जिससे कोई व्यक्ति उससे सीधे संपर्क न कर सके। ठगी की वारदात को अंजाम देने के बाद वह पीड़ितों से दूरी बना लेता था। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने दर्जनों लोगों को पीएचडी में एडमिशन ट्रांसफर कराने और नियुक्ति दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी की है।

ये भी पढ़ें:कॉल सेंटर की आड़ में ठगी, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर कई देशों के लोग बनाए शिकार

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि शनि शर्मा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मृतक आश्रित कोटे से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त है। हालांकि वह खुद को विश्वविद्यालय में बड़ा बाबू बताकर लोगों को गुमराह करता था। वर्तमान समय में वह निलंबित चल रहा है। आरोपी ने फर्जी आईपीएस बनकर नगर के कई व्यापारियों, पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों पर अपने कथित पद की धौंस जमाई और उनसे अलग-अलग तरीकों से धन की उगाही की। वह पुलिस की वर्दी, हूटर लगी गाड़ी और प्रभावशाली भाषा का इस्तेमाल कर लोगों को डराता और अपने झांसे में लेता था।

पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कई पीड़ित सामने आ रहे हैं और ठगी से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि शनि शर्मा के साथ ठगी के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका सहयोग किया। ठगी से संबंधित दस्तावेजों, लेन-देन तथा संपर्क सूत्रों की गहन जांच की जा रही है।

फर्जी आईएएस ने ठगे थे साढ़े चार लाख

गोरखपुर में फर्जी आईएएस बनकर लोगों को अपने रुतबे का झांसा देने वाले गौरव कुमार उर्फ ललित के खिलाफ एक और ठगी का मामला सामने आया है। भटहट के रहने वाले ब्रह्म सिंह से जमीन दिलाने के नाम पर 4.50 लाख हड़पने का भी आरोप है। पीड़ित ने गुलरिहा थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मेडिकल कालेज के पास किराए के कमरे में रहने वाले गौरव कुमार ने कहा था कि उसकी प्रशासनिक पहुंच के चलते जमीन का काम तुरंत हो जाएगा। भरोसे में पीड़ित ने अलग-अलग तिथियों पर कुल 4.50 लाख रुपये आरोपी को दे दिए। बाद में गौरव कुमार टालमटोल करने लगा और फिर सम्पर्क टूट गया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |