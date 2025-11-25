गोरखपुर में डबल मर्डर; मां-बेटी की सिर कूचकर हत्या; दिल दहला देने वाली वारदात से सनसनी

संक्षेप: यूपी मे गोरखपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। घर के अंदर मां-बेटी की हथौड़े से सिर कूंचकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लग गई है।

यूपी के गोरखपुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के गीता वाटिका इलाके में सोमवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। घर के अंदर मां-बेटी की हथौड़े से सिर कूंचकर हत्या कर दी गई। दोनों के सुबह से घर से बाहर न निकलने पर पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई। रात करीब नौ बजे सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे के अंदर दोनों की खून से लथपथ लाश बरामद की। पास में खून से सना हथौड़ा भी मिला है। एसएसपी राज करन नैय्यर ने देर रात घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी जानकारी ली और टीमों को जल्द खुलासे के निर्देश दिए।

कमरे के अलग-अलग हिस्सों में मिलीं लाशें 75 वर्षीय शांति देवी और उनकी 55 वर्षीय बेटी विमला जायसवाल घर में अलग-अलग कमरे में मृत पड़ी थीं। शांति देवी विधवा थीं और विमला शादीशुदा नहीं थीं। वह पास के रमा फर्नीचर में सेल्सगर्ल का काम करती थीं। सोमवार को उनके काम पर न पहुंचने और पड़ोसियों द्वारा दिनभर कमरे का दरवाजा न खुलते देखने पर पुलिस को सूचना दी गई। शाहपुर इंस्पेक्टर नीरज राय ने कमरे की तलाशी ली। मां-बेटी अलग-अलग कमरों में मृत मिलीं। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सैंपल एकत्र किए और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

ई-रिक्शा खड़ा करने को लेकर हुआ था विवाद प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रविवार की शाम विमला देवी का ई-रिक्शा खड़ा करने को लेकर पड़ोसी से विवाद हुआ था। घटना के बाद से पड़ोसी फरार है। पुलिस का संदेह उस पड़ोसी पर गहरा रहा है। उसकी तलाश में क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम गठित की गई है।

किरायेदारी और मकान का विवाद भी जांच के दायरे में विमला देवी जिस दो मंजिला मकान में रहती थीं, उसमें चार फ्लैट हैं। एक में वह मां के साथ रहती थी, बाक़ी तीन किराये पर दिए थे। किरायेदारी और मकान के एग्रीमेंट को लेकर भी विवाद चल रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।