हर महीने लाभ का झांसा देकर करवाए करोड़ों रुपये निवेश, ताला लगाकर भागी चिटफंड कंपनी

संक्षेप:

यूपी में गोरखपुर और देवरिया जनपद में गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। टीआरएक्स ट्रेडिंग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड पर सैकड़ों निवेशकों से प्रतिमाह 2 से 4 प्रतिशत लाभ का लालच देकर करोड़ों रुपये हड़पने का आरोप लगा है।

Jan 30, 2026 07:02 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी में गोरखपुर और देवरिया जनपद में गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। टीआरएक्स ट्रेडिंग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड पर सैकड़ों निवेशकों से प्रतिमाह 2 से 4 प्रतिशत लाभ का लालच देकर करोड़ों रुपये हड़पने का आरोप लगा है। पीड़ितों की शिकायत पर एसएसपी के आदेश से थाना रामगढ़ताल में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पीड़ितों के अनुसार कंपनी का कार्यालय देवरिया बाईपास रोड स्थित भगत चौराहा के पास एचडीएफसी बैंक की इमारत में संचालित किया जा रहा था। कंपनी का संचालन कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के लाला छपरा निवासी अशोक कुमार शर्मा (मैनेजिंग डायरेक्टर), रानी शर्मा (डायरेक्टर), जितेंद्र शर्मा, पारस नाथ शर्मा और देवरिया जनपद के खेराट बंजारिया निवासी अनिल शर्मा कर रहे थे। आरोप है कि गोल्ड प्रोडक्ट के क्रय-विक्रय और ट्रेडिंग के नाम पर सुरक्षित व सुनिश्चित मुनाफे का भरोसा दिलाकर गोरखपुर, देवरिया समेत आसपास के जिलों के सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये निवेश कराए गए। शुरुआत में कुछ निवेशकों को समय पर आंशिक लाभ देकर भरोसा कायम किया गया, जिसके बाद निवेश की राशि लगातार बढ़ती चली गई।

पीड़ितों का कहना है कि बीते तीन माह से कंपनी का कार्यालय बंद है। प्रबंधन की ओर से सप्ताह-दर-सप्ताह राशि मय लाभ सहित लौटाने का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन अब आरोपियों के मोबाइल फोन या तो बंद हैं या कॉल रिसीव नहीं की जा रही। थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ितों ने एसएसपी से शिकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ।

थानाध्यक्ष नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ितों की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ितों ने संयुक्त प्रार्थनापत्र दिया था, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ठगी के शिकार ये निवेशक सामने आए

पीड़ितों में अजीत यादव, अरुण कुमार सिंह, चंद्रशेखर राय, संगम पासवान, आनंद द्विवेदी, दिलीप कुमार तिवारी, वृंदावन शर्मा, बृजेश कुमार, विवेक कुमार निषाद, हेमंत कुमार, छन्ने लाल, वीरेंद्र कुमार शर्मा, परमेश्वर कुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, इंदु देवी, राम कुमार अग्रवाल, शशि कपूर, राहुल यादव, रामबदन यादव, राजेश कुमार समेत सैकड़ों लोग शामिल हैं।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
