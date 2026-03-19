Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शौचालय के ऊपर बिना कपड़ों के मिला युवक का शव, हाथ में था कंडोम का पैकेट

Mar 19, 2026 12:00 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, गोरखपुर
share

यूपी के गोरखपुर में युवकी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई तब तक इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक की हालत के कारण अलग-अलग तरह की चर्चाएं भी फैलीं।

शौचालय के ऊपर बिना कपड़ों के मिला युवक का शव, हाथ में था कंडोम का पैकेट

यूपी के गोरखपुर में युवकी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई तब तक इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक की हालत के कारण अलग-अलग तरह की चर्चाएं भी फैलीं। बताया जा रहा है कि गगहा थाना क्षेत्र के रावतपार में गुरुवार सुबह शौचालय के टीनशेड के ऊपर नग्न अवस्था में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था और हाथ में कंडोम का पैकेट था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दिया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर-वाराणसी हाईवे से करीब 20 मीटर दूर स्थित राजेन्द्र यादव की आटा चक्की के पीछे बने शौचालय के ऊपर टीन शेड पर लगभग 25 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला। सुबह चक्की मालिक के बेटे रामप्रताप यादव उर्फ साहब शौचालय की ओर जा रहे थे, तभी उनकी नजर टीनशेड पर पड़े शव पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी। शव पूरी तरह नग्न अवस्था में था और युवक के हाथ में कंडोम का पैकेट भी मिला। इस स्थिति को देखकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

ये भी पढ़ें:लखनऊ की ये 34 सड़कें बनेंगी, यात्रियों की दूर होंगी दिक्कतें, सफर होगा और आसान

लोगों का कहना है कि घटना कहीं और कर शव को यहां लाकर फेंका गया है। पुलिस को शव मिलने की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दिनेश पुरी, क्षेत्राधिकारी बांसगांव अनुज सिंह और प्रभारी निरीक्षक अंजुल चतुर्वेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जमा करने शुरू किया।

डॉग स्क्वायड की ली गई मदद

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने डॉग स्क्वायड टीम को भी मौके पर बुलाया है, जो साक्ष्य जुटाने में लगी है।

ये भी पढ़ें:नौवीं की छात्रा से ट्यूशन टीचर ने की अश्लील हरकतें, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग

25 मीटर दूर मिला कपड़ा

घटनास्थल से करीब 25 मीटर दूर एक गुल्लर के पेड़ के पास बने छेद में जींस पैंट और टी-शर्ट बरामद हुई है। आशंका जताई जा रही है कि ये कपड़े मृतक के हो सकते हैं फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त कराने और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि कपड़ों को भी बतौर साक्ष्य जमा किया गया है। साथ ही पेड़ के आस-पास भी जांच की जा रही है। संभावना है कि यहां मौत के बाद उसका शव शौचालय के ऊपर फेंका गया हो।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका से लेना था बदला... तो कानपुर स्टेशन को बम से उड़ाने की कॉल

पुलिस को अभी जानकारी नहीं है कि ये हत्या, आत्महत्या या हादसा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आगे की जानकारी साफ होगी। तब तक शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |