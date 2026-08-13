डीडीयू में कुलपति का घेराव कर प्रदर्शन, प्रशासनिक भवन में ताला जड़ शिक्षिका गाड़ी के सामने लेटी
गुऑक्टा ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों ने प्रशासनिक भवन में ताला जड़ दिया। कुलपति का घेराव किया। शिक्षिका कुलपति की गाड़ी के सामने लेट गईं। शिक्षकों के प्रदर्शन को देखते हुए कुलपति को पैदल ही अपने आवास जाना पड़ा।
गोरखपुर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ (गुऑक्टा) की तरफ से चल रहा अनशन बुधवार को उग्र हो गया । शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर जमकर नारेबाजी करते हुए एडी बिल्डिंग के गेट पर ताला जड़ दिया। दोनों गेटों पर ताला जड़ने से छात्र से लेकर शिक्षक एडी बिल्डिंग में घुस तक नहीं पाए। इस बीच शाम साढ़े पांच बजे कुलपति प्रो. पूनम टंडन वार्ता के लिए पहुंचीं और वार्ता में एक मांग को छोड़कर सभी मांगे मान ली गईं, लेकिन कॉलेजों में लगाए गए अर्थदंड का मुद्दा नहीं सुलझा, जिस पर कुलपति ने आश्वासन दिया कि मामले को विवि प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा।
इसके बाद जैसे ही वह आगे बढ़ीं, शिक्षकों ने तेज विरोध शुरू कर दिया। वह गाड़ी में बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़ीं एक महिला शिक्षक गाड़ी के सामने लेट गई। इस पर वीसी पैदल ही जाने लगीं। पैदल जाने के दौरान करीब 100 मीटर तक शिक्षकों ने उनका पीछा करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विवि प्रशासन का आरोप है कि कुछ शिक्षकों ने उनके साथ इस दौरान अभद्रता भी की है। इसे लेकर विवि में मामला गरम हो गया है।
वहीं, इससे पहले दोपहर करीब 12 बजे पहुंची पुलिस और विवि के सुरक्षाकर्मियों ने काफी देर तक ताला खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इस बीच शिक्षकों ने कुलपति के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अनशन के दौरान शिक्षकों ने महाविद्यालयों पर लगाए गए अर्थदंड, परीक्षा व्यवस्था में अनियमितता, नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक मनमानी के मुद्दे उठाए।
वहीं, देर शाम छह बजे के आसपास शिक्षक अनशन छोड़कर निकल गए। प्रदर्शन करने वालों में उपाध्यक्ष प्रो. राम अवतार वर्मा, महामंत्री डॉ. निरंकार राम त्रिपाठी, संयुक्त मंत्री डॉ. प्रद्योत सिंह सहित विभिन्न जनपदीय एवं महाविद्यालय इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
सोशल मीडिया पर मार-मार करते हुए वीडियो वायरल
विवि प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि कुलपति के साथ हुए अभ्रदता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुलपति आगे-आगे जा रही हैं और उनके पीछे-पीछे शिक्षक उग्र होकर नारा लगाते हुए जा रहे हैं। इसी वीडियो में उनके साथ अभद्रता की बात कही जा रही है।
दो मिनट 13 सेकेंड के वीडियो में वह अपने आवास की तरफ जा रही है, लेकिन बीच में उन्हें रोककर उनके खिलाफ नारेबाजी करते शिक्षक दिख रहे हैं। वीडियो के बीच-बीच में मार-मार की बात भी कही जा रही है। हालांकि, आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, इस वीडियो को विवि प्रशासन ने कैंट थाना पुलिस को भी सौंपा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें