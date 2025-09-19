UP Gorakhpur DDU action against corruption Principal Assistant arrested for taking bribe यूपी की इस यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार पर ऐक्शन, 50 हजार की रिश्वत लेते प्रधान सहायक रंगे हाथ पकड़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी की दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) के प्रधान सहायक और कार्यालय अधीक्षक संबद्धता के कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को 50 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

Srishti Kunj कार्यालय संवाददाता, गोरखपुरFri, 19 Sep 2025 10:05 AM
यूपी की दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) के प्रधान सहायक और कार्यालय अधीक्षक संबद्धता के कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को 50 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कुशीनगर के तमकुहीराज क्षेत्र के भरपटिया गांव निवासी संदीप कुशवाहा ने प्रधान सहायक देवरिया निवासी डॉ. बृजनाथ सिंह उर्फ बीएन सिंह के खिलाफ शिकायत की थी। रामपुर राजा के वैष्णवी महिला कॉलेज की मान्यता और सह आचार्य की नियुक्ति के अनुमोदन के नाम पर 50 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया था। एंटी करप्शन टीम ने गुरुवार को बीएन सिंह को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में संबद्धता पटल पर कई लिपिक अंगद के पांव की तरह जमे हैं। उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि कुलपति कोई आए उनका सिक्का हमेशा पटल पर चलता रहा है। यही वजह है कि इस पटल पर कोई लिपिक 10 तो कोई 12 सालों से कब्जा जमाए हुए हैं। जबकि, नियम के अनुसार तीन साल के अंदर सभी लिपिकों के पटल परिवर्तित होने चाहिए।

डीडीयू में ‘अंगद के पांव’ की तरह जमे हैं लिपिक

नियमों को दरकिनार कर पटल पर कब्जा किए हुए लिपिक बेहद मजबूत है। इन लिपिकों का नेटवर्क विश्वविद्यालय प्रशासन कई बार तोड़ना चाहा, लेकिन तोड़ नहीं पाया। डॉ. बीएन सिंह की गिरफ्तारी के बाद संबद्धता पटल पर लंबे समय से जमे हुए लिपिकों पर कुलपति की नजर अब पड़ी है। यही वजह है कि उन्होंने संकेत दिए हैं कि एक से दो दिनों के अंदर सभी पटलों पर परिवर्तन किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि लिपिक के साथ ही संबद्धता विभाग के पटल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी उस कमरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि ऐसे कर्मियों की तैनाती के बाद उन्हें वहां से हटाया तक नहीं गया। गिरफ्तारी के बाद अब इस पटल पर कई कर्मियों की नजरें गड़ गई है। वहीं, दूसरी तरफ गिरफ्तारी के बाद बीएन सिंह ने इस मामले को साजिश करार देते हुए कहा है कि नियम विरुद्ध काम न करने की वजह से मुझे फंसाया गया है।

फाइलों में हो रही देरी के लिए गठित होगी जांच कमेटी

कुलपति ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। सख्त निर्देश दिए हैं कि फाइलों में हो रही देरी के लिए एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी देखेगी की आखिर फाइलों के निस्तारण में देरी क्यों हो रही है। किस पटल पर फाइलों को रोका जा रहा है और उसके कारण क्या है। इसमें किसी कर्मचारी और अधिकारी का रोल है। इसकी पूरी जवाबदेही तय करते हुए ऐसे लोगों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

बीए और बीएसी के डिमांड को किया गया था पूरा

शिकायकर्ता संदीप कुशवाहा ने बताया कि बीएन सिंह की डिमांड से थक चुका था। बीए और बीएससी की डिमांड को पूरा कर दिया गया था। लेकिन बीकॉम संचालन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था। जिस पर कुलसचिव ने 10 फरवरी को अनपत्ति जारी कर 19 जुलाई को अस्थायी संबद्धता दी गई। इसके बाद कॉलेज की समिति ने 28 अगस्त को कॉलेज से सह शिक्षा में परिवर्तित करने के लिए आवेदन दिया गया। इस आवेदन के बाद 50 हजार रुपये की डिमांड की गई थी।

घूसखोर को पकड़ने को 50 लोगों ने डाला था डेरा

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रधान सहायक व कार्यालय अधीक्षक संबद्धता के कर्मचारी बीएन सिंह को पकड़ने के लिए एंटी करप्शन टीम के 45 से 50 लोगों ने परिसर में डेरा डाल रखा था। टीम को पता था कि बीएन सिंह विवि में बेहद मजबूत स्थिति में हैं। ऐसे में टीम उन पर हाथ डालने से पहले पूरी तैयारी करके बैठी थी। जिला प्रशासन की मदद से प्रशासनिक भवन सहित आसपास करीब टीम बीएन सिंह पर निगरानी रखी हुई थी। फोन करके शिकायकर्ता ने पहले बुलाया तो कुछ देर बाद प्रशासन भवन के पेड़ के पास आने की बात कही। इस पर शिकायकर्ता और टीम इंतजार करती रही। शिकायकर्ता ने उन्हें नोटों की गड्डी दी और बीएन सिंह ने उसे रखा और गाड़ी पर बैठने वाले थे कि एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी होते ही विवि में अफरातफरी मच गई। इसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने तत्काल उनको हिरासत में लेकर कैंट थाना लेकर चली गई। कैंट थाने में ही कानूनी कार्रवाई के तहत संदीप कुशवाहा की तहरीर पर भ्रष्टाचार अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएन सिंह मूल रूप से देवरिया के पिपराबांध लार रोड थाना मईल के रहने वाले हैं और मौजूदा समय में वह शहर के तारामंडल के स्थित सिद्धार्थ इन्क्लेव में परिवार के साथ रहते हैं।

क्या बोलीं कुलपति

डीडीयू की कुलपति प्रो.पूनम टंडन ने कहा कि विश्वविद्यालय की जीरो टालरेंस की नीति है। सात जुलाई को ही कुलपति कार्यालय से फाइल चली गई थी। ऐसे में इतने दिनों तक फाइल क्यों रोका गया था, इसकी जांच कराई जाएगी। प्रशासन का हर स्तर से सहयोग किया जाएगा। विवि अपने स्तर से प्रधान सहायक के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही कुलपति कार्यालय से अनुमोदित फाइलों में विलंब की जांच को एक कमेटी गठित की जाएगी, जिससे स्पष्ट हो सके कि देरी किस कार्यालय अथवा किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की जा रही है। जल्द बड़े स्तर पर स्थानांतरण किया जाएगा।

क्या बोली पुलिस

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि एंटी करप्शन की टीम ने डीडीयू के संबद्धता अनुभाग कार्यालय के प्रधान सहायक को गिरफ्तार किया है। मामले में केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

