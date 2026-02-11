दस रुपये के रीचार्ज से लूटा, 1 लाख निकालने की लिमिट के बाद भी खाते से उड़ाए 12 लाख

संक्षेप: गोरखपुर में वाशिंग मशीन रिपेयर कराने के लिए किए गए एक फोन कॉल के बाद महिला के दो बैंक खातों से करीब 12 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि बिना उसकी जानकारी और अनुमति के बैंक खातों से निर्धारित लिमिट से कई गुना अधिक रकम निकाल ली गई

गोरखपुर में वाशिंग मशीन रिपेयर कराने के लिए किए गए एक फोन कॉल के बाद महिला के दो बैंक खातों से करीब 12 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि बिना उसकी जानकारी और अनुमति के बैंक खातों से निर्धारित लिमिट से कई गुना अधिक रकम निकाल ली गई, जबकि ट्रांजेक्शन के दौरान कोई मैसेज भी नहीं आया। मामले में महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बैंक की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। पुलिस अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच कर रही है।

बड़गो निवासी दीपिका दूबे पत्नी महेन्द्र कुमार दूबे ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका भारतीय स्टेट बैंक की बेतियाहाता शाखा और यूनियन बैंक की आजाद चौक शाखा में बचत खाता है। 3 फरवरी 2026 को उन्होंने अपने मोबाइल नंबर से वाशिंग मशीन रिपेयर कराने के लिए एक मैकेनिक को फोन किया था। सामने वाले व्यक्ति ने उनके ही मोबाइल नंबर पर 10 रुपये का रिचार्ज कराने को कहा, जिसे उन्होंने कर दिया। इसके बाद कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों से कॉल आए, जिन्हें उन्होंने रिसीव नहीं किया। उसी दिन उनके दोनों बैंक खातों से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए बड़ी रकम निकाल ली गई।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से सात बार में कुल 2,81,767 रुपये और यूनियन बैंक के खाते से 21 बार में 8,38,590 रुपये की निकासी की गई। कुल मिलाकर 11,20,357 रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई। आरोप है कि उनके दोनों खातों की यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट अधिकतम एक लाख रुपये प्रतिदिन है, इसके बावजूद एक ही दिन में 11 लाख से अधिक की निकासी कर ली गई। हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी रकम निकलने के बावजूद बैंक की ओर से कोई एसएमएस अलर्ट या सूचना नहीं मिली। 6 फरवरी को जब महिला ने बैंक शाखा पहुंचकर खाते का बैलेंस चेक कराया, तब ठगी का खुलासा हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।

महिला ने बैंक प्रबंधन पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए मिलीभगत की आशंका जताई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बैंक स्टेटमेंट, साइबर क्राइम रिपोर्ट, पासबुक और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।