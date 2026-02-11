Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Gorakhpur Cyber Fraud with 10 rs recharge took 12 lakh from 2 accounts limit was 1 lakh per day
दस रुपये के रीचार्ज से लूटा, 1 लाख निकालने की लिमिट के बाद भी खाते से उड़ाए 12 लाख

दस रुपये के रीचार्ज से लूटा, 1 लाख निकालने की लिमिट के बाद भी खाते से उड़ाए 12 लाख

संक्षेप:

गोरखपुर में वाशिंग मशीन रिपेयर कराने के लिए किए गए एक फोन कॉल के बाद महिला के दो बैंक खातों से करीब 12 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि बिना उसकी जानकारी और अनुमति के बैंक खातों से निर्धारित लिमिट से कई गुना अधिक रकम निकाल ली गई

Feb 11, 2026 09:37 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

गोरखपुर में वाशिंग मशीन रिपेयर कराने के लिए किए गए एक फोन कॉल के बाद महिला के दो बैंक खातों से करीब 12 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि बिना उसकी जानकारी और अनुमति के बैंक खातों से निर्धारित लिमिट से कई गुना अधिक रकम निकाल ली गई, जबकि ट्रांजेक्शन के दौरान कोई मैसेज भी नहीं आया। मामले में महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बैंक की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। पुलिस अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच कर रही है।

बड़गो निवासी दीपिका दूबे पत्नी महेन्द्र कुमार दूबे ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका भारतीय स्टेट बैंक की बेतियाहाता शाखा और यूनियन बैंक की आजाद चौक शाखा में बचत खाता है। 3 फरवरी 2026 को उन्होंने अपने मोबाइल नंबर से वाशिंग मशीन रिपेयर कराने के लिए एक मैकेनिक को फोन किया था। सामने वाले व्यक्ति ने उनके ही मोबाइल नंबर पर 10 रुपये का रिचार्ज कराने को कहा, जिसे उन्होंने कर दिया। इसके बाद कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों से कॉल आए, जिन्हें उन्होंने रिसीव नहीं किया। उसी दिन उनके दोनों बैंक खातों से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए बड़ी रकम निकाल ली गई।

ये भी पढ़ें:हेड कांस्टेबल का महिला सिपाही संग आपत्तिजनक वीडियो देख एसपी हैरान, दोनों निलंबित

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से सात बार में कुल 2,81,767 रुपये और यूनियन बैंक के खाते से 21 बार में 8,38,590 रुपये की निकासी की गई। कुल मिलाकर 11,20,357 रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई। आरोप है कि उनके दोनों खातों की यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट अधिकतम एक लाख रुपये प्रतिदिन है, इसके बावजूद एक ही दिन में 11 लाख से अधिक की निकासी कर ली गई। हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी रकम निकलने के बावजूद बैंक की ओर से कोई एसएमएस अलर्ट या सूचना नहीं मिली। 6 फरवरी को जब महिला ने बैंक शाखा पहुंचकर खाते का बैलेंस चेक कराया, तब ठगी का खुलासा हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका के साथ मॉल में घूम रहा था पति, सामने आ गई पत्नी, बाल नोंचकर मारपीट

महिला ने बैंक प्रबंधन पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए मिलीभगत की आशंका जताई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बैंक स्टेटमेंट, साइबर क्राइम रिपोर्ट, पासबुक और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:सपा विधायक फहीम इरफान को झटका, ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त, डीएम की कमेटी का एक्शन

लखनऊ में साइबर ठगों ने डेढ़ लाख उड़ाए

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी निवासी एचसीएल टेक्नोलॉजी में कर्मी अनूप के बैंक काते से साइबर ठगों ने करीब 1.52 लाख पार कर दिए। पीड़ित ने बताया कि उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;