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SBI बैंक मैनेजर से साइबर ठगी, ये लालच देकर शातिरों ने लूट लिए 42 लाख रुपये

May 07, 2026 07:24 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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साइबर ठगों ने अब बैंक के मैनेजर को ही निशाना बना लिया। शेयर बाजार में अधिक मुनाफा कमाने के लालच में एसबीआई के एक मैनेजर साइबर ठगों के जाल में फंस गए और 42.50 लाख रुपये गंवा बैठे।

SBI बैंक मैनेजर से साइबर ठगी, ये लालच देकर शातिरों ने लूट लिए 42 लाख रुपये

यूपी के गोरखपुर में साइबर ठगों ने अब बैंक के मैनेजर को ही निशाना बना लिया। शेयर बाजार में अधिक मुनाफा कमाने के लालच में एसबीआई के एक मैनेजर साइबर ठगों के जाल में फंस गए और 42.50 लाख रुपये गंवा बैठे। ठगी के बाद वह कई दिनों तक सदमे में रहे और अब उन्होंने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में बैंक मैनेजर का बयान दर्ज कर लिया है।

ठगी का तरीका

पीड़ित के अनुसार, वह जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में व्हाट्सएप पर बने दो निवेश समूहों से जुड़े थे। इन समूहों में खुद को विशेषज्ञ बताने वाले लोगों द्वारा शेयर बाजार में भारी मुनाफे का दावा किया जाता था। रोजाना ऑनलाइन सत्र लेकर निवेश के टिप्स दिए जाते थे और कुछ सदस्यों द्वारा लगातार मुनाफा दिखाकर भरोसा बढ़ाया जाता था। ठगों ने खुद को बड़े निवेश समूहों और विदेशी संस्थागत निवेशकों से जुड़ा बताया। उन्होंने फर्जी दस्तावेज दिखाकर भरोसा दिलाया कि उनके जरिए प्री-ओपन मार्केट में ट्रेडिंग कर भारी लाभ कमाया जा सकता है।

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निवेश का झांसा

इसके बाद पीड़ित को एक ऐप के जरिए ट्रेडिंग खाता खुलवाया गया और निवेश के नाम पर रकम जमा कराई गई। शुरुआत में पीड़ित को मुनाफा दिखाया गया, जिससे उसका विश्वास और मजबूत हो गया। इसके बाद ठगों ने आईपीओ में निवेश के नाम पर बड़ी रकम लगाने के लिए प्रेरित किया। खाते में मुनाफा बढ़ता दिखाया गया, लेकिन जब पीड़ित ने पैसे निकालने की कोशिश की तो विभिन्न बहाने बनाकर भुगतान रोका जाता रहा। कुछ समय बाद पीड़ित को संदेह हुआ और जांच करने पर पता चला कि जिन कार्यक्रमों और कंपनियों का हवाला दिया जा रहा था, वे पूरी तरह फर्जी थे। इसके बाद उन्हें ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद उन्हें सदमा लग गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी।

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पुलिस की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, यह सुनियोजित साइबर ठगी का मामला है, जिसमें लोगों को लालच देकर फंसाया जाता है। शुरुआती लाभ दिखाकर भरोसा जीता जाता है और फिर बड़ी रकम हड़प ली जाती है। फिलहाल, पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है और खातों के जरिए लेनदेन की जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। साइबर ठगों के खातों का पता लगाया जा रहा है। किन खातों में रकम गई है उनकी जानकारी निकालकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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