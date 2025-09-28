UP gorakhpur Couples Caught by villagers fearing Thief with drones sent to Police Station चोर-ड्रोन के शोर में आधी रात को प्रेमी भी पहुंच रहे हवालात, पुलिस के सामने आता सच, जानें मामला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
चोर-ड्रोन के शोर में आधी रात को प्रेमी भी पहुंच रहे हवालात, पुलिस के सामने आता सच, जानें मामला

यूपी में चोर और ड्रोन के शोर में प्रेमी जोड़े भी हवालात पहुंच रहे हैं। गोरखपुर जिले में अब तक तीन ऐसे मामले थाने पहुंच चुके हैं जिनमें आधी रात को प्रेमी जोड़े पकड़े गए हैं। इन्हें पहरा दे रहे गांव वालों ने चोर समझकर पकड़ा।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरSun, 28 Sep 2025 02:25 PM
यूपी के गोरखपुर में चोर और ड्रोन के शोर से लोगों की नींद उड़ी हुई है। लोग रात-रात पहरा दे रहे हैं। चोरों के संदेह में कई निर्दोष मारे-पीटे जा चुके हैं। देर रात चोरी-छिपे मिलने पहुंचे प्रेमी भी इसी संदेह में गांववालों के शिकंजे में आ गए। पुलिस की जांच में मामला प्रेम-प्रसंग का निकला और हवालात पहुंच गए। ऐसे मामलों में तीन प्रेमियों का पुलिस ने शांतिभंग में चालान किया है। कुछ की भीड़ ने पिटाई भी कर दी।

इन घटनाओं ने पुलिस को भी असमंजस में डाल दिया है। एक ओर गांव वालों की सतर्कता है, तो दूसरी ओर प्रेम-प्रसंग की हकीकत। अक्सर भीड़ के दबाव और तनावपूर्ण माहौल में पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रेमियों का चालान कर देती है। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, लेकिन हवालात की एक रात प्रेमियों के लिए बड़ी सज़ा बन जाती है। ग्रामीणों के अनुसार चोर-ड्रोन की दहशत में लोग सो नहीं पा रहे हैं। ऐसे में रात में अगर किसी अनजान चेहरों की आवाजाही दिखती है तो संदेह होना स्वाभाविक है। इसलिए शोर होने पर लोग पकड़े भी जा रहे हैं। जांच में प्रेम-प्रसंग का राज खुलने मामला गांव में चर्चा और हंसी-मजाक का विषय बन जाता है।

पिछले एक महीने में जिले में तीन से अधिक ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां प्रेमियों की मुलाकात या मुलाकात की कोशिश ने उन्हें हवालात पहुंचा दिया। पुलिस अधिकारी मानते हैं कि यह सामाजिक तनाव का नतीजा है। प्रेम-प्रसंग को समाज खुले तौर पर स्वीकार नहीं करता, इसलिए आधी रात की मुलाकातें विवाद का कारण बन जाती हैं।

केस एक

सितंबर माह की शुरुआत में गुलरिहा थाना क्षेत्र के एक गांव में बवाल खड़ा हो गया। एक युवक देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। घरवालों को भनक लगी तो उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर युवक को पकड़ लिया। युवक की जमकर पिटाई की गई और बाद में उसके दो दोस्तों को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने तीनों का चालान कर दिया।

केस दो

सहजनवा इलाके के एक गांव में युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। उसे चोर समझकर पीटा और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। मामला तूल न पकड़े, इसलिए शांतिभंग में चालान कर दिया गया।

केस तीन

गीडा थाना क्षेत्र के नौसड़ इलाके में ही ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पिछले सोमवार की रात एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। इसकी भनक पड़ोसियों को लग गई। उन्होंने पहले तो उसे चोर समझा और पकड़ लिया। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस बुलानी पड़ी। मामला प्रेम-प्रसंग का निकला और पुलिस ने इस युवक के खिलाफ भी शांतिभंग की कार्रवाई की।

