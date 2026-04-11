कोचिंग सेंटर में लगी आग से मचा हड़कंप, तीसरी मंजिल से जान बचाकर भागे छात्र-छात्राएं

य़ूपी के गोरखपुर में कोचिंग सेंटर में आग लगने से हड़कंप मच गया। छात्रसंघ भवन स्थित कबाड़ी गली में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक कोचिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई।

य़ूपी के गोरखपुर में कोचिंग सेंटर में आग लगने से हड़कंप मच गया। छात्रसंघ भवन स्थित कबाड़ी गली में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक कोचिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जिससे वहां मौजूद छात्र-छात्राओं में हड़कंप मच गया। धुआं उठते देख छात्र-छात्राएं अपनी जान बचाने के लिए कोचिंग छोड़कर तुरंत बाहर की ओर भागे। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई।

सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक कोचिंग सेंटर में रखा फ्रिज, कूलर, एसी सहित अन्य सामान जलकर खाक हो चुका था। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि कोचिंग के सभी बच्चे और स्टाफ सही समय पर बाहर निकाल लिए गए। इसके बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया।

दमकल विभाग की टीम और पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आग लगने के कारणों का पता चलेगा। अभी संभावना जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। इसी आग में बिजली के कई उपकरण और अन्य सामान जल गया है। आग लगने के समय कोचिंग क्लासेज चल रही थी और स्टाफ के साथ अंदर छात्र और छात्राएं भी मौजूद थे। तीसरी मंजिल से बच्चे और स्टाफ किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे।

15 एकड़ पराली और भूसा जला गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र स्थित महावीर छपरा गांव में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे बिजली के पोल पर हुए शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में लगभग 15 एकड़ में फैली गेहूं की पराली और 4 कुंतल भूसा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। हल्का लेखपाल ऋषिकेश तिवारी ने मौके पर जांच के बाद बताया कि लगभग 15 एकड़ पराली और 4 कुंतल भूसा जला है। प्रभावित किसानों में सुदर्शन पासवान का लगभग 2 कुंतल भूसा, किशोर यादव का लगभग 1 कुंतल भूसा और संगम यादव का भी लगभग 1 कुंतल भूसा जल गया।