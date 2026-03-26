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सीएम योगी ने हंसी-मजाक में किया इशारा! रविकिशन की सीट पर कोई महिला हो सकती है दावेदार

Mar 26, 2026 09:03 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, गोरखपुर
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मदन एमएमएमयूटी में 144 बेड के बालिका छात्रावास के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। संबोधन के दौरान सीएम ने सांसद रवि किशन पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर महिला की दावेदारी हो सकती है।

सीएम योगी ने हंसी-मजाक में किया इशारा! रविकिशन की सीट पर कोई महिला हो सकती है दावेदार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मदन एमएमएमयूटी में 144 बेड के बालिका छात्रावास के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। संबोधन के दौरान सीएम ने सांसद रवि किशन पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर महिला की दावेदारी हो सकती है। क्योंकि, अधिनियम संसद से पास हो चुका है। हालांकि, उन्होंने सांसद को लेकर यह भी कहा कि उनकी सीट पर असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीट बन जाएगी।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई संवाद की एक वीडियो में सीएम योगी कहते दिख रहे हैं कि मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। फिर योगी ने कहा कि देखिए लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। सीएम योगी ने कहा कि क्योंकि, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए।

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उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव है

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नौ वर्षों में हुए सकारात्मक बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी और सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश को तबाह किया था, दंगों की आग में झोंका था। पहचान को मोहताज कर दिया था, उनके पाप से उन्हें मुक्ति न मिले, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, जिससे उनको मुद्दा बनाने का अवसर मिल सके। कहा कि विरोधियों का मोहरा नहीं बनना है। जो लोग मोहरा बनना चाहते हैं उनसे आप सावधान रहिएगा।

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कार्यक्रम को सांसद रविकिशन शुक्ल, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, विधायक फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, सरवन निषाद, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता सहित महानगर के सभी पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारियों, बूथों के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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सीएम योगी ने किया गर्ल्स हॉस्टल का भूमि पूजन

पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एमएमएमयूटी परिसर में निर्मित होने वाले गर्ल्स हॉस्टल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर ईंट रखी। इसके बाद उन्होंने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया और पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिसर में छात्रों की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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